Tuyển Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô B_5B3_CN, đường DE5, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương., Bến Cát

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1-Hành chánh Tổng Vụ:

2-Nhân sự:

Một số công việc khác theo yêu cầu quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng giải quyết vấn đề tốt

- Tiếng anh giao tiếp tương đương trình độ B2

Tại CÔNG TY TNHH EAST PACIFIC FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn nhẹ trong giờ làm việc 2 bữa sáng, trưa miễn phí

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Chương trình chăm sóc sức khỏe 24/24

12 ngày nghỉ phép có lương hàng năm

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAST PACIFIC FOODS

