Tuyển Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH EAST PACIFIC FOODS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô B_5B3_CN, đường DE5, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương., Bến Cát
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
1-Hành chánh Tổng Vụ:
2-Nhân sự:
Một số công việc khác theo yêu cầu quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng giải quyết vấn đề tốt
- Tiếng anh giao tiếp tương đương trình độ B2
- Tiếng anh giao tiếp tương đương trình độ B2
Tại CÔNG TY TNHH EAST PACIFIC FOODS Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn nhẹ trong giờ làm việc 2 bữa sáng, trưa miễn phí
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Chương trình chăm sóc sức khỏe 24/24
12 ngày nghỉ phép có lương hàng năm
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Chương trình chăm sóc sức khỏe 24/24
12 ngày nghỉ phép có lương hàng năm
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAST PACIFIC FOODS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI