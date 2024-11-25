Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Kewpie Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: AEON , Lê Chân, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Thực hiện các hoạt động bán hàng tại siêu thị mình phụ trách bao gồm chăm sóc hàng hóa, quản lý hàng hóa , hỗ trợ siêu thị các công việc của siêu thị. Bán các mặt hàng của Kewpie (sốt mayonnaise và các loại dressing)

- Xây dựng mối quan hệ với nhân viên siêu thị

- Lấy đơn hàng của siêu thị

- Đảm bảo các tiêu chí trưng bày, tồn kho...tại cửa hàng mình phụ trách

- Chăm sóc hàng (châm hàng, đảo date, lau chùi quầy kệ)

- Kiểm tồn kho (báo cáo nhập + bán) mỗi tuần

- Phát mẫu ăn thử cho khách, tư vấn bán hàng

- Dọn dẹp, lau chùi vệ sinh dụng cụ + booth.

(sampling: là phát mẫu thử cho khách hàng)

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ từ 18 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu, sẽ được đào tạo bài bản (ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại siêu thị)

- Nộp CV có ảnh kèm theo

- Có bằng lái xe máy (vì tính chất công việc hay di chuyển nhiều bằng xe máy)

- Làm việc full time

- Năng động, chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi, hoạt bát, thái độ tác phong tốt làm việc với tinh thần trách nhiệm

- Vui vẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp và chủ động trong công việc.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, trung thực, tự tin.

- Yêu thích nấu ăn

Tại Công ty TNHH Kewpie Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng

- Mức lương : 7 - 8 triệu

- Trong mức lương bao gồm lương căn bản và phụ cấp (PC đi lại, PC điện thoại, PC tiền cơm)

- Ngày nghỉ: Thứ 2 & thứ 3 hàng tuần.

- Thời gian thử việc sẽ là 1 tháng, và lương của tháng thử việc sẽ là 85% so với lương chính thức.

- Hợp đồng lao động gia hạn hàng năm và không thời hạn và sẽ được thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động.(bao gồm các loại Bảo hiểm Xã Hội, BHYT ....)

- Xét tăng lương hàng năm, thưởng 2 lần 1 năm.

- Phúc lợi: quà sinh nhật, quà trung thu, quà gia đình, thưởng doanh số, thưởng Tết, du lịch công ty, khám sức khỏe....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kewpie Việt Nam

