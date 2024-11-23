Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Ney Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Ney Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Ney Design
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Ney Design

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Ney Design

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tham gia tiếp nhận, tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng tại cửa hàng.
Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích.
Thực hiện các thao tác bán hàng, thanh toán, xuất hóa đơn cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại của khách hàng.
Tham gia trưng bày, sắp xếp sản phẩm, vệ sinh quầy hàng, đảm bảo hàng hóa luôn được trưng bày đẹp mắt, thu hút khách hàng.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng.
Yêu thích thời trang, am hiểu về các xu hướng thời trang hiện nay.
Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
Có khả năng chụp ảnh sản phẩm đẹp, sáng tạo.
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình trong công việc.

Tại Ney Design Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh thu.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến cao cho những người có năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ney Design

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ney Design

Ney Design

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

