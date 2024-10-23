Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 189A Hai Bà Trưng, Quận 3 ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng tại cửa hàng

- Trưng bày, chăm sóc, bảo quản sản phẩm theo đúng quy định, tiêu chuẩn thương hiệu

- Giữ gìn vệ sinh, không gian cửa hàng

- Kiểm kê, kiểm soát hàng hóa.

- Thực hiện các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo

- Ngoại hình ưa nhìn

- Năng động, chủ động trong công việc

Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Ca xoay linh hoạt

- Lương thỏa thuận

- Được hướng dẫn trong công việc

- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TMDV TVTK Thời Trang Việt

