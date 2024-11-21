Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 100 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 496 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Quận 3 ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Tư vấn cho khách hàng.

Sắp xếp, trưng bày các sản phẩm.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Cập nhật thông tin sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi.

Kiểm tra bảng giá, date sản phẩm, hoạt động của các trang thiết bị.

Kiểm tra hàng hóa trưng bày tồn kho, đề xuất đặt hàng.

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ : 18-40 tuổi, sức khoẻ tốt

- Làm việc theo ca 8h/ngày và xoay ca theo sự sắp xếp của quản lý.

- Nhanh nhẹn, khéo léo, trách nhiệm trong công việc, khả năng giao tiếp tốt.

- Trung thực và chịu được áp lực công việc cao.

- Có thể dễ dàng nắm bắt trong việc sử dụng các ứng dụng công nghệ mới, các app chat bán hàng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market Thì Được Hưởng Những Gì

- Địa điểm làm việc: Làm tại các chi nhánh Farmers Market

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày, linh động theo tình hình hoạt động của cửa hàng (nghỉ 1 ngày/tuần).

- Lương 25k/giờ + phụ cấp gửi xe 10k/ngày.

- Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở.

- Cơ hội thăng tiến nhanh dựa trên năng lực cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

