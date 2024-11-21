Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
100 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 496 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Quận 3 ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Tư vấn cho khách hàng.
Sắp xếp, trưng bày các sản phẩm.
Kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Cập nhật thông tin sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi.
Kiểm tra bảng giá, date sản phẩm, hoạt động của các trang thiết bị.
Kiểm tra hàng hóa trưng bày tồn kho, đề xuất đặt hàng.

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ : 18-40 tuổi, sức khoẻ tốt
- Làm việc theo ca 8h/ngày và xoay ca theo sự sắp xếp của quản lý.
- Nhanh nhẹn, khéo léo, trách nhiệm trong công việc, khả năng giao tiếp tốt.
- Trung thực và chịu được áp lực công việc cao.
- Có thể dễ dàng nắm bắt trong việc sử dụng các ứng dụng công nghệ mới, các app chat bán hàng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market Thì Được Hưởng Những Gì

- Địa điểm làm việc: Làm tại các chi nhánh Farmers Market
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày, linh động theo tình hình hoạt động của cửa hàng (nghỉ 1 ngày/tuần).
- Lương 25k/giờ + phụ cấp gửi xe 10k/ngày.
- Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở.
- Cơ hội thăng tiến nhanh dựa trên năng lực cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ban-hang-thu-nhap-00-00-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job254124
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Dự Án thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối KBT
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Online thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Phân Phối KBT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên
CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 27/12/2024
Thái Nguyên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 7.3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 7.3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Hanoia CO., Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu
Hanoia CO., Ltd
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 0 - 0 Triệu
CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Hạn nộp: 30/09/2025
Lâm Đồng Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tuyển Dự Án thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối KBT
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Online thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Phân Phối KBT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên
CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 27/12/2024
Thái Nguyên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 7 - 7.3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam - Chi Nhánh Quận Ba Đình
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 7.3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất