Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Phân Phối KBT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 104 Nguyễn Xí, P26, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, zalo, skype, mail,... trong khu vực phụ trách
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý cửa hàng
Địa chỉ làm việc: 104 nguyễn xí, P26, Bình Thạnh, Tp. HCM
Thời gian làm việc: làm giờ hành chính
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tuyển Nữ, độ tuổi dưới 30
Giao tiếp tốt, Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, nhiệt tình, cởi mở
Biết sử dụng máy tính văn phòng, word, excel
Tuyển Nữ, độ tuổi dưới 30
Giao tiếp tốt, Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, nhiệt tình, cởi mở
Biết sử dụng máy tính văn phòng, word, excel
Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hàng tháng: 6.000.000đ - 8.000.000đ
Môi trường làm việc năng động
Chế độ phúc lợi theo luật Lao động
Môi trường làm việc năng động
Chế độ phúc lợi theo luật Lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
