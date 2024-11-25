Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Phân Phối KBT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 104 Nguyễn Xí, P26, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, zalo, skype, mail,... trong khu vực phụ trách

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý cửa hàng

Địa chỉ làm việc: 104 nguyễn xí, P26, Bình Thạnh, Tp. HCM

Thời gian làm việc: làm giờ hành chính

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tuyển Nữ, độ tuổi dưới 30

Giao tiếp tốt, Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, nhiệt tình, cởi mở

Biết sử dụng máy tính văn phòng, word, excel

Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng: 6.000.000đ - 8.000.000đ

Môi trường làm việc năng động

Chế độ phúc lợi theo luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin