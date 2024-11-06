Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Long An thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: 02 Châu Văn Giác, Tân An
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Bán hàng
Dịch vụ khách hàng
Quản lý hàng hóa, tủ kệ trưng bày
Xử lý các công việc khác
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tuổi từ 20-30, hiện đang sinh sống tại Tp. Tân An hoặc lân cận
Kinh nghiệm bán hàng tối thiểu 6 tháng.
Hoạt ngôn, hoà đồng, sẵn sàng làm đa nhiệm, chịu khó, ham học hỏi
Kỹ năng : biết sử dụng máy tính cơ bản. Ngoài một số kỹ năng khác liên quan đến Marketing như viết bài, thiết kế cơ bản (Canva,..), hiểu biết Mạng XH sẽ được ưu tiên.
Công ty chấp nhận đào tạo thêm về kiến thức IT, kỹ năng bổ trợ khác.
Chấp nhận làm xoay ca: 8h-17h30; 12h-21h30; 1 ngày OFF/tuần
Kinh nghiệm bán hàng tối thiểu 6 tháng.
Hoạt ngôn, hoà đồng, sẵn sàng làm đa nhiệm, chịu khó, ham học hỏi
Kỹ năng : biết sử dụng máy tính cơ bản. Ngoài một số kỹ năng khác liên quan đến Marketing như viết bài, thiết kế cơ bản (Canva,..), hiểu biết Mạng XH sẽ được ưu tiên.
Công ty chấp nhận đào tạo thêm về kiến thức IT, kỹ năng bổ trợ khác.
Chấp nhận làm xoay ca: 8h-17h30; 12h-21h30; 1 ngày OFF/tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Cơ bản + Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI tháng theo năng lực
Lương tháng 13 + thưởng cuối năm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Được gói Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cao cấp sau khi thử việc thành công
Phép 12 ngày/năm
Team building, khám sức khỏe hằng năm
Team hòa đồng, thân thiện, trẻ trung
Đào tạo chuyên nghiệp, thường xuyên, có cơ hội phát triển và thăng tiến
Lương tháng 13 + thưởng cuối năm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Được gói Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cao cấp sau khi thử việc thành công
Phép 12 ngày/năm
Team building, khám sức khỏe hằng năm
Team hòa đồng, thân thiện, trẻ trung
Đào tạo chuyên nghiệp, thường xuyên, có cơ hội phát triển và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI