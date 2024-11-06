Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Long An thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: 02 Châu Văn Giác, Tân An

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Bán hàng

Dịch vụ khách hàng

Quản lý hàng hóa, tủ kệ trưng bày

Xử lý các công việc khác

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 20-30, hiện đang sinh sống tại Tp. Tân An hoặc lân cận

Kinh nghiệm bán hàng tối thiểu 6 tháng.

Hoạt ngôn, hoà đồng, sẵn sàng làm đa nhiệm, chịu khó, ham học hỏi

Kỹ năng : biết sử dụng máy tính cơ bản. Ngoài một số kỹ năng khác liên quan đến Marketing như viết bài, thiết kế cơ bản (Canva,..), hiểu biết Mạng XH sẽ được ưu tiên.

Công ty chấp nhận đào tạo thêm về kiến thức IT, kỹ năng bổ trợ khác.

Chấp nhận làm xoay ca: 8h-17h30; 12h-21h30; 1 ngày OFF/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản + Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI tháng theo năng lực

Lương tháng 13 + thưởng cuối năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Được gói Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cao cấp sau khi thử việc thành công

Phép 12 ngày/năm

Team building, khám sức khỏe hằng năm

Team hòa đồng, thân thiện, trẻ trung

Đào tạo chuyên nghiệp, thường xuyên, có cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin