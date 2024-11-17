Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 85 Triệu

Mức lương 75 - 85 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: RMIT 702 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Nắm vững kiến thức về sản phẩm, Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng

Đề xuất các ưu đãi và sản phẩm mới đến khách hàng

Thực hiện công việc bán hàng, làm thủ tục bán hàng cho khách

Kiểm soát và đảm bảo hàng hóa tại cửa hàng luôn đầy đủ

Trưng bày sản phẩm theo quy định

Các công việc khác phục vụ hoạt động của cửa hàng theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ nữ ngoại hình khá, KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC

Nhanh nhẹn, trung thực

Kỹ năng giao tiếp tốt

Làm xoay ca linh hoạt: Ca sáng: 06h00 – 14h00; Ca chiều 13h30 – 21h30 (Nghỉ 01 ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6)

Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế

Yêu thích lĩnh vực F&B, Thực phẩm hoặc Bakery

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7-9tr/ tháng/ 26 ngày công: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số

Thử việc 01 tháng, chế độ BHXH đầy đủ

Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

Được đào tạo bài bản kiến thức, nghiệp vụ F&B dành cho nhân viên

Lộ trình thăng tiến rõ ràng và rộng mở để trở thành Quản lý cửa hàng

Làm việc trong môi trường năng động, giúp nhân viên phát triển kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và quản lý công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

