Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 85 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS
Mức lương
75 - 85 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: RMIT 702 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Hưng, Quận 7
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 75 - 85 Triệu
Nắm vững kiến thức về sản phẩm, Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng
Đề xuất các ưu đãi và sản phẩm mới đến khách hàng
Thực hiện công việc bán hàng, làm thủ tục bán hàng cho khách
Kiểm soát và đảm bảo hàng hóa tại cửa hàng luôn đầy đủ
Trưng bày sản phẩm theo quy định
Các công việc khác phục vụ hoạt động của cửa hàng theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 75 - 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ ngoại hình khá, KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC
Nhanh nhẹn, trung thực
Kỹ năng giao tiếp tốt
Làm xoay ca linh hoạt: Ca sáng: 06h00 – 14h00; Ca chiều 13h30 – 21h30 (Nghỉ 01 ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6)
Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế
Yêu thích lĩnh vực F&B, Thực phẩm hoặc Bakery
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 7-9tr/ tháng/ 26 ngày công: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số
Thu nhập từ 7
Thử việc 01 tháng, chế độ BHXH đầy đủ
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24
Được đào tạo bài bản kiến thức, nghiệp vụ F&B dành cho nhân viên
Lộ trình thăng tiến rõ ràng và rộng mở để trở thành Quản lý cửa hàng
Làm việc trong môi trường năng động, giúp nhân viên phát triển kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và quản lý công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
