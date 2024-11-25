Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Hà Nội
- Quảng Ninh ...và 3 địa điểm khác, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm mắt kính cho khách hàng
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình chọn lựa sản phẩm phù hợp
Thực hiện các hoạt động bán hàng theo chỉ đạo của quản lý kinh doanh
Đảm bảo chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng
Sắp xếp , trưng bày và kiểm kê hàng hóa
Vệ sinh cửa hàng, bảo quản sản phẩm
Thực hiện những yêu cầu khác của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: từ 18- 27 tuổi.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ, đặc biệt là mảng mắt kính.
Kỹ năng liên quan đến quản lý và bán hàng tại cửa hàng trực tiếp
Kỹ năng giao tiếp tốt, sự linh hoạt và sẵn sàng phục vụ khách hàng
Yêu thích công việc bán hàng và có tinh thần trách nhiệm cao
Phát âm rõ ràng, giọng nói dễ nghe
Điềm tĩnh, có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Độ tuổi: từ 18- 27 tuổi.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ, đặc biệt là mảng mắt kính.
Kỹ năng liên quan đến quản lý và bán hàng tại cửa hàng trực tiếp
Kỹ năng giao tiếp tốt, sự linh hoạt và sẵn sàng phục vụ khách hàng
Yêu thích công việc bán hàng và có tinh thần trách nhiệm cao
Phát âm rõ ràng, giọng nói dễ nghe
Điềm tĩnh, có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Tổng thu nhập từ 7.000.000 – 12.000.000 VNĐ/ tháng;
Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN, theo luật hiện hành;
Lương tháng 13, được tham gia Team Building, Year End Party, hoạt động nội bộ khác
Làm việc trong môi trường GenZ trẻ trung, năng động có cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN, theo luật hiện hành;
Lương tháng 13, được tham gia Team Building, Year End Party, hoạt động nội bộ khác
Làm việc trong môi trường GenZ trẻ trung, năng động có cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI