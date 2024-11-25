Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội - Quảng Ninh ...và 3 địa điểm khác, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm mắt kính cho khách hàng

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình chọn lựa sản phẩm phù hợp

Thực hiện các hoạt động bán hàng theo chỉ đạo của quản lý kinh doanh

Đảm bảo chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng

Sắp xếp , trưng bày và kiểm kê hàng hóa

Vệ sinh cửa hàng, bảo quản sản phẩm

Thực hiện những yêu cầu khác của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: từ 18- 27 tuổi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ, đặc biệt là mảng mắt kính.

Kỹ năng liên quan đến quản lý và bán hàng tại cửa hàng trực tiếp

Kỹ năng giao tiếp tốt, sự linh hoạt và sẵn sàng phục vụ khách hàng

Yêu thích công việc bán hàng và có tinh thần trách nhiệm cao

Phát âm rõ ràng, giọng nói dễ nghe

Điềm tĩnh, có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Tổng thu nhập từ 7.000.000 – 12.000.000 VNĐ/ tháng;

Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN, theo luật hiện hành;

Lương tháng 13, được tham gia Team Building, Year End Party, hoạt động nội bộ khác

Làm việc trong môi trường GenZ trẻ trung, năng động có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT HMK VIETNAM

