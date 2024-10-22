Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KCN Long Hậu, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Làm việc với các hệ thống truyền động băng tải, xích tải, gầu tải, vít tải, hệ thống con lăn, hệ thống thủy lực, khí nén, máy bơm, máy nghiền, các quạt công nghiệp, ... Bao gồm các công việc chính:
Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các máy móc thiết bị. Tháo lắp, bảo trì bảo dưỡng các máy móc thiết bị. Tìm lỗi, xử lý các tình huống phát sinh hư hỏng trong quá trình máy móc hoạt động. Tham gia cải tiến máy móc thiết bị. Tham gia lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa (PM), bảo trì định kỳ cho từng máy móc thiết bị. Phân tích sự cố, tìm nguyên nhân gốc rễ, thực hiện cải tiến nhằm tăng cường tính ổn định, tuổi thọ của máy, giảm hư hỏng và ngăn ngừa sự cố lặp lại.
Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các máy móc thiết bị.
Tháo lắp, bảo trì bảo dưỡng các máy móc thiết bị.
Tìm lỗi, xử lý các tình huống phát sinh hư hỏng trong quá trình máy móc hoạt động.
Tham gia cải tiến máy móc thiết bị.
Tham gia lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa (PM), bảo trì định kỳ cho từng máy móc thiết bị.
Phân tích sự cố, tìm nguyên nhân gốc rễ, thực hiện cải tiến nhằm tăng cường tính ổn định, tuổi thọ của máy, giảm hư hỏng và ngăn ngừa sự cố lặp lại.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành cơ/điện Thái độ tốt, chịu khó học hỏi (công ty có đào tạo)
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành cơ/điện
Thái độ tốt, chịu khó học hỏi (công ty có đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: thỏa thuận theo năng lực; Thử việc 100% lương, đóng BHXH full lương từ thời gian thử việc; Phụ cấp đi lại, điện thoại, ....; Thưởng Lễ, Tết, thưởng thâm niên, lương tháng 13, 14 theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty; Xét duyệt tăng lương 1 lần/năm; Thưởng sáng kiến, cải tiến, KPIs; Hỗ trợ/tài trợ ngân sách xây nhà cho các hoàn cảnh khó khăn, tặng thưởng gia đình có con em có thành tích học tập tốt...; Làm việc tại Saint Gobain – tập đoàn đa quốc gia, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với thương hiệu tuyển dụng toàn cầu, top nơi làm việc hạnh phúc thế giới; Nghỉ phép năm có lương 12 ngày/năm, bảo hiểm sức khỏe, team buiding, câu lạc bộ gắn kết; Tham gia chương trình đào tạo, cơ hội thăng tiến cao;
Lương cơ bản: thỏa thuận theo năng lực;
Thử việc 100% lương, đóng BHXH full lương từ thời gian thử việc;
Phụ cấp đi lại, điện thoại, ....;
Thưởng Lễ, Tết, thưởng thâm niên, lương tháng 13, 14 theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty;
Xét duyệt tăng lương 1 lần/năm;
Thưởng sáng kiến, cải tiến, KPIs;
Hỗ trợ/tài trợ ngân sách xây nhà cho các hoàn cảnh khó khăn, tặng thưởng gia đình có con em có thành tích học tập tốt...;
Làm việc tại Saint Gobain – tập đoàn đa quốc gia, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với thương hiệu tuyển dụng toàn cầu, top nơi làm việc hạnh phúc thế giới;
Nghỉ phép năm có lương 12 ngày/năm, bảo hiểm sức khỏe, team buiding, câu lạc bộ gắn kết;
Tham gia chương trình đào tạo, cơ hội thăng tiến cao;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô C23B, Đường số 11, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-bao-tri-thu-nhap-8-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job219338
