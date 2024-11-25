Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5, ngõ 59, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Giám sát qua hệ thống camera
1. Thực hiện kiểm tra chủ động về chất lượng dịch vụ qua camera hệ thống để phát hiện và xuất cải tiến.
2. Giám sát các vấn đề kỹ thuật, CSTN và ghi nhận các vấn đề cần xử lý.
Xử lý khiếu nại
1. Kiểm tra dữ liệu camera theo yêu cầu của khách hàng để xác minh và xử lý các vấn đề của khách hàng
2. Kết hợp các bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề và phản hồi khách hàng một cách nhanh chóng
Kiểm tra nhà trực tiếp
1. Giám sát chất lượng theo tiêu chuẩn công ty đảm bảo nhà ở đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ, kỹ thuật và vệ sinh.
2. Đánh giá và ghi nhận trạng thái thực tế chất lượng của sản phẩm
3. Phối hợp làm việc cùng các bộ phận để duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Chăm sóc khách hàng chủ động
1. Gọi điện thoại để kiểm tra, hỗ trợ và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
2. Thu thập phản hồi: Liên hệ khách hàng để đánh giá dựa trên các tiêu chí chất lượng của TingTong. 3. Cải thiện dịch vụ: Tổng hợp và phân tích ý kiến khách hàng , đề xuất giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng tổng hợp và báo cáo: Khả năng tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo rõ ràng, dễ hiểu.
Kỹ năng xử lý vấn đề và phối hợp các bộ phận để giải quyết khiếu nại.
Kỹ năng chăm sóc khách hàng: Tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh.
Kinh nghiệm theo dõi dữ liệu từ hệ thống camera: Đảm bảo khả năng quan sát, phân tích và đánh giá dữ liệu chính xác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 VNĐ + thưởng hiệu quả công việc từ 3 - 10% lương cứng
- Được làm việc trong 1 doanh nghiệp Tử Tế với niềm tin cốt lõi: Con người là tốt đẹp, rất ít giám sát, kiểm soát, đề cao sự tự do, chủ động
- Quyền lợi được học tập, tham gia các khoá đào tạo do công ty tổ chức đào tạo, ngoài ra tham gia khoá đào tạo bên ngoài được hỗ trợ lương trong ngày đi học và hỗ trợ 30% học phí đào tạo bên ngoài
- Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
- Nghỉ phép 12 ngày/năm bắt đầu khi lên nhân viên chính thức
- Tham gia cùng các hoạt động Du lịch, teambuiding, Year End Party,...
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN
- TingTong không có tháng lương 13, Triết lý của TingTong là thưởng khi có cống hiến lớn, Chia lãi cuối năm khi cùng nhau tạo ra lợi nhuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 ngõ 59 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất