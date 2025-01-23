Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH MTV Vinschool làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 USD

1. Chăm sóc khách hàng:

• Tiếp nhận và xử lý yêu cầu khách hàng qua tất cả các kênh (trực tiếp, email, điện thoại) đảm bảo khách hàng được phản hồi trong khoảng thời gian theo đúng quy định.

• Chủ động chăm sóc phụ huynh, học sinh theo hướng dẫn đảm bảo phụ huynh được cập nhật thông tin, hài lòng về dịch vụ.

• Đảm bảo các hoạt động liên quan đến tài chính được tiếp nhận và xử lý chính xác, kịp thời (nhắc đóng phí, thu phí, hoàn phí, tiếp nhận các loại voucher, phiếu ưu đãi, các thủ tục chuyển nhượng...)

• Truyền tải các thông báo, thông điệp chung của hệ thống, của cơ sở đến phụ huynh chính xác, kịp thời.

• Chủ động phối hợp với các phòng ban trong các công tác vận hành chuẩn bị cho năm học mới và cho học sinh mới (xe bus, đồng phục, học phẩm, bảo hiểm...)

2. Tuyển sinh:

• Tư vấn, thuyết phục và tiếp nhận ghi danh học sinh mới.

• Thực hiện hoạt động xét tuyển đầu vào cùng với BGH nhà trường đảm bảo độ chính xác trong quá trình triển khai. Bắt kịp tiến độ tuyển sinh theo yêu cầu.

• Tiếp nhận thủ tục nhập học của học sinh mới, đảm bảo danh sách học sinh được cập nhật đầy đủ cùng hồ sơ học sinh để bàn giao cho BGH và PGV đúng hạn.

• Tuyển sinh ngoại khóa.