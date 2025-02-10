Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng máy tính
- Có sức khỏe tốt
- Cẩn thận, tỉ mỉ
- Trung thực, nhiệt tình
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực.
- Gói chăm sóc làm đẹp cho bản thân và người thân không giới hạn
- Thực hiện đầy đủ các khoản BH, Thuế, đảm bảo quyền lợi cho nhân viên.
- Thưởng tháng 13, Bonus hằng năm theo hiệu suất công việc.
- Team building party, company trip,....
- Nhiều chương trình đào tạo, hoạt động nội bộ thú vị dành riêng cho nhân viên được tổ chức thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên