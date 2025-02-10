Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng máy tính

- Có sức khỏe tốt

- Cẩn thận, tỉ mỉ

- Trung thực, nhiệt tình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực.

- Gói chăm sóc làm đẹp cho bản thân và người thân không giới hạn

- Thực hiện đầy đủ các khoản BH, Thuế, đảm bảo quyền lợi cho nhân viên.

- Thưởng tháng 13, Bonus hằng năm theo hiệu suất công việc.

- Team building party, company trip,....

- Nhiều chương trình đào tạo, hoạt động nội bộ thú vị dành riêng cho nhân viên được tổ chức thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

