Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp,

Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Thực hiện các khảo sát, cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Từ đó ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ.

Lập báo cáo trình cấp trên về khảo sát khách hàng, độ thỏa mãn với sản phẩm dịch vụ.

Cập nhật thông tin, tình trạng khách hàng lên hệ thống

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiệm là một lợi thế

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Làm việc tại nhà

Training 2-4 tuần tại công ty (13h-18h), tùy theo năng lực.

Khả năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt.

Năng nổ, chủ động trong công việc

Tinh thần học hỏi và lắng nghe

Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 5.000.000VND

Thời gian làm việc: từ 18h-23h làm 6 ngày/ tuần, được nghỉ 1 ngày/tuần không cố định

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần, du lịch, sinh nhật, lễ tết hiếu hỷ

Môi trường làm việc: năng động - thoải mái - đồng nghiệp thân thiện - đầy đủ trang thiết bị làm việc

Lương tháng 13 & 14 (theo tình hình kinh doanh)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

