Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)
- Hồ Chí Minh: 39 Đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp,
Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
Thực hiện các khảo sát, cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Từ đó ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ.
Lập báo cáo trình cấp trên về khảo sát khách hàng, độ thỏa mãn với sản phẩm dịch vụ.
Cập nhật thông tin, tình trạng khách hàng lên hệ thống
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm là một lợi thế
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Làm việc tại nhà
Training 2-4 tuần tại công ty (13h-18h), tùy theo năng lực.
Khả năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt.
Năng nổ, chủ động trong công việc
Tinh thần học hỏi và lắng nghe
Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
5.000.000VND
Thời gian làm việc: từ 18h-23h làm 6 ngày/ tuần, được nghỉ 1 ngày/tuần không cố định
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần, du lịch, sinh nhật, lễ tết hiếu hỷ
Môi trường làm việc: năng động - thoải mái - đồng nghiệp thân thiện - đầy đủ trang thiết bị làm việc
Lương tháng 13 & 14 (theo tình hình kinh doanh)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
