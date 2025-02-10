Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 1 đường số 12 KDC Him Lam Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Gọi điện, gửi tin nhắn: Tư vấn, chăm sóc khách hàng và báo giá sản phẩm.
Xử lý đơn hàng: Tiếp nhận thông tin đơn hàng và chuyển cho các bộ phận liên quan để thực hiện.
Hỗ trợ khách hàng: Giải đáp thắc mắc, theo dõi và xử lý yêu cầu của khách hàng trong suốt quá trình mua hàng.
Báo cáo kết quả: Cập nhật và báo cáo kết quả sản phẩm, tình hình đơn hàng cho cấp trên
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng: Giao tiếp TIẾNG TRUNG mức khá (nghe nói và đánh máy) và sử dụng thành thạo máy tính.
Ưu tiên Ứng viên làm ca đêm
Không yêu cầu kinh nghiệm , sẽ hỗ trợ đào tạo trong quá trình làm việc
Kinh nghiệm: Không yêu cầu, được đào tạo từ đầu. Chấp nhận thực tập sinh, sinh viên đang chờ bằng.
Khả năng làm việc: chọn ca nào làm ca đó, thích nghi với môi trường làm việc năng động.
Ưu tiên Ứng viên làm ca đêm
Không yêu cầu kinh nghiệm , sẽ hỗ trợ đào tạo trong quá trình làm việc
Kinh nghiệm: Không yêu cầu, được đào tạo từ đầu. Chấp nhận thực tập sinh, sinh viên đang chờ bằng.
Khả năng làm việc: chọn ca nào làm ca đó, thích nghi với môi trường làm việc năng động.
Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 15 triệu - 17 triệu = Lương cứng + thưởng + KPIs
Thưởng vào cuối năm ngoài lương cơ bản.
Tổ chức sinh nhật: Công ty tổ chức tiệc sinh nhật hàng tháng cho tất cả các nhân viên.
Hỗ trợ bữa ăn: bao cơm trong ca làm việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động: môi trường sáng tạo, đầy nhiệt huyết và luôn có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Cơ hội thăng tiến: Công ty luôn mở rộng cơ hội nghề nghiệp và đào tạo, tạo điều kiện để nhân viên phát triển lâu dài. Đối với thực tập sinh nếu thể hiện tốt có thể giữ lại làm nhân viên chính thức.
Thưởng vào cuối năm ngoài lương cơ bản.
Tổ chức sinh nhật: Công ty tổ chức tiệc sinh nhật hàng tháng cho tất cả các nhân viên.
Hỗ trợ bữa ăn: bao cơm trong ca làm việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động: môi trường sáng tạo, đầy nhiệt huyết và luôn có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Cơ hội thăng tiến: Công ty luôn mở rộng cơ hội nghề nghiệp và đào tạo, tạo điều kiện để nhân viên phát triển lâu dài. Đối với thực tập sinh nếu thể hiện tốt có thể giữ lại làm nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI