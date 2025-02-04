Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GOLF TRIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GOLF TRIP
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH GOLF TRIP

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13/2D đường số 36, phường Tân Quy, quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Làm việc, tương tác, trao đổi với khách hàng thông qua email, nhắn tin, gọi điện, trực tiếp.
- Được đào tạo kinh doanh sản phẩm du lịch, golf.
- Được đào tạo cách thiết kế chương trình, lập bảng giá và quản lý tour.
- Thực hiện công việc theo mục tiêu duy trì nguồn khách hàng tiềm năng, doanh thu và hình ảnh thương hiệu uy tín cho công ty.
- Hoàn thành quá trình tư vấn – mua hàng của khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, tuổi từ 22 trở lên. Không yêu cầu ngoại hình, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
- Trình độ tốt nghiệp trung cấp trở lên, các ngành du lịch, kinh doanh, bán hàng, nhà hàng, khách sạn, thương mại, kinh tế, ngôn ngữ học.
- Tiếng Anh/Tiếng Hàn thành thạo nghe nói đọc viết, ưu tiên biết thêm ngoại ngữ khác.
- Có kỹ năng viết báo cáo, tổng hợp – cập nhật thông tin
Yêu cầu bắt buộc:
+ Nhân viên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
+ Nhanh chóng phản hồi lại email cho khách.

Tại CÔNG TY TNHH GOLF TRIP Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, tiếp xúc khách hàng cao cấp.
- Cung cấp máy tính và trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động.
- Được đào tạo chơi golf và đi du lịch, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLF TRIP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GOLF TRIP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 13/2D Đường Số 36, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

