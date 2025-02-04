Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GOLF TRIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13/2D đường số 36, phường Tân Quy, quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Làm việc, tương tác, trao đổi với khách hàng thông qua email, nhắn tin, gọi điện, trực tiếp.

- Được đào tạo kinh doanh sản phẩm du lịch, golf.

- Được đào tạo cách thiết kế chương trình, lập bảng giá và quản lý tour.

- Thực hiện công việc theo mục tiêu duy trì nguồn khách hàng tiềm năng, doanh thu và hình ảnh thương hiệu uy tín cho công ty.

- Hoàn thành quá trình tư vấn – mua hàng của khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, tuổi từ 22 trở lên. Không yêu cầu ngoại hình, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

- Trình độ tốt nghiệp trung cấp trở lên, các ngành du lịch, kinh doanh, bán hàng, nhà hàng, khách sạn, thương mại, kinh tế, ngôn ngữ học.

- Tiếng Anh/Tiếng Hàn thành thạo nghe nói đọc viết, ưu tiên biết thêm ngoại ngữ khác.

- Có kỹ năng viết báo cáo, tổng hợp – cập nhật thông tin

Yêu cầu bắt buộc:

+ Nhân viên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

+ Nhanh chóng phản hồi lại email cho khách.

Tại CÔNG TY TNHH GOLF TRIP Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, tiếp xúc khách hàng cao cấp.

- Cung cấp máy tính và trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động.

- Được đào tạo chơi golf và đi du lịch, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLF TRIP

