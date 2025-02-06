Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 236A/1 lê văn sỹ p1 tân bình hcm, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Liên hệ, chăm sóc data khách hàng tiềm năng do công ty cung cấp.
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc khách hàng, chốt đơn
- Đảm bảo hiệu suất công việc và báo cáo quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nếu chưa có kinh nghiệm cần phải giao tiếp tự tin, năng lượng.
- Giọng nói rõ ràng, biết sử dụng CRM
- Nhiệt huyết và tích cực
Tại CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 6-8tr/Tháng
- Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng hằng tuần.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA
