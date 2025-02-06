Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236A/1 lê văn sỹ p1 tân bình hcm, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Liên hệ, chăm sóc data khách hàng tiềm năng do công ty cung cấp.

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc khách hàng, chốt đơn

- Đảm bảo hiệu suất công việc và báo cáo quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nếu chưa có kinh nghiệm cần phải giao tiếp tự tin, năng lượng.

- Giọng nói rõ ràng, biết sử dụng CRM

- Nhiệt huyết và tích cực

Tại CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 6-8tr/Tháng

- Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng hằng tuần.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA

