Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 236A/1 lê văn sỹ p1 tân bình hcm, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Liên hệ, chăm sóc data khách hàng tiềm năng do công ty cung cấp.
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc khách hàng, chốt đơn
- Đảm bảo hiệu suất công việc và báo cáo quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nếu chưa có kinh nghiệm cần phải giao tiếp tự tin, năng lượng.
- Giọng nói rõ ràng, biết sử dụng CRM
- Nhiệt huyết và tích cực

Tại CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 6-8tr/Tháng
- Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng hằng tuần.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA

CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 281/13/7 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

