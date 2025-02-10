Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HKH SCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HKH SCM
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH HKH SCM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: VÕ VĂN KIỆT, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách giao tiếp với các nhà máy tại Việt Nam, công ty thương mại và các đại lý/chi nhánh tại Trung Quốc, trả lời yêu cầu báo giá kịp thời, cung cấp mức giá cạnh tranh và giải pháp logistics chuyên nghiệp cho khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng của khách hàng: Dựa trên đơn hàng của khách, phản hồi cho bộ phận thao tác và viết JOB SHEET để lên lịch vận chuyển, sắp xếp xe kéo, khai báo, làm thủ tục hải quan và các công việc liên quan.
Theo dõi hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển: Xử lý kịp thời các tình huống bất thường và sự cố phát sinh trong quá trình xuất hàng.
Mở rộng và duy trì mối quan hệ với hãng tàu, hãng hàng không, các đối tác có chất lượng tốt, xác nhận thông tin từ hãng tàu và hoàn tất công việc đặt chỗ.
Thu thập thông tin thị trường vận chuyển quốc tế, phân tích thị trường hiện tại và dự báo thị trường trong tương lai.
Có ý thức chủ động theo dõi đơn hàng, cập nhật giá cả, hỗ trợ phối hợp công việc với bộ phận kinh doanh và thao tác để hoàn thành lô hàng.
Phối hợp với đội ngũ hoàn thành mục tiêu công ty và các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản lý Logistics, Thương mại quốc tế, Tiếng Anh, v.v.
Có khả năng đọc và viết tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh trôi chảy (biết tiếng Trung là lợi thế).
Nắm rõ quy trình vận hành cơ bản của thị trường quốc tế trong logistics.
Nắm rõ các tuyến đường của các hãng tàu lớn và các cảng chính; nhạy bén với sự thay đổi của giá cả thị trường, am hiểu về giá cả thị trường.
Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH HKH SCM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe
Công ty bao cơm trưa, có người nấu cơm tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HKH SCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3 Tòa Nhà An Phát 1074 Võ Văn Kiệt, Phường 06, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

