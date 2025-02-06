Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 707 Kha Vạn Cân, Linh Tây, TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Quản lý các cuộc gọi đến và nhận thông tin và yêu cầu từ khách hàng.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng để phát triển thành khách hàng mới.

- Xác định và đánh giá nhu cầu khách hàng .

- Xây dựng mối quan hệ bền vững và niềm tin với khách hàng thông qua giao tiếp mở và tương tác.

- Cung cấp thông tin chính xác, hợp lệ và đầy đủ bằng cách sử dụng các phương pháp/công cụ/dịch vụ phù hợp.

- Đáp ứng các mục tiêu của công ty về dịch vụ khách hàng và hạn ngạch xử lý cuộc gọi.

- Xử lý các khiếu nại của khách hàng, cung cấp các giải pháp và giải pháp thay thế phù hợp trong thời hạn; theo dõi để đảm bảo giải quyết hiệu quả.

- Lưu giữ hồ sơ về tương tác của khách hàng, xử lý tài khoản khách hàng.

- Thực hiện theo các thủ tục, hướng dẫn và chính sách giao tiếp.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng hoặc kinh nghiệm về CSKH.

- Kỹ năng xử lý liên lạc qua điện thoại giỏi và lắng nghe tích cực.

- Kiên nhẫn, đồng cảm và nhiệt tình trong công việc.

- Làm quen với các hệ thống và thực tiễn CRM.

- Định hướng khách hàng và khả năng thích ứng/phản ứng với nhiều loại khách hàng khác nhau.

- Khả năng giao tiếp và kĩ năng thuyết trình.

- Khả năng đa tác vụ, ưu tiên và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm

- Du Lịch

- Phụ cấp

- Đồng phục

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

- Phụ cấp thâm niên

- Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK

