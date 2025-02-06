Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 707 Kha Vạn Cân, Linh Tây, TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Quản lý các cuộc gọi đến và nhận thông tin và yêu cầu từ khách hàng.
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng để phát triển thành khách hàng mới.
- Xác định và đánh giá nhu cầu khách hàng .
- Xây dựng mối quan hệ bền vững và niềm tin với khách hàng thông qua giao tiếp mở và tương tác.
- Cung cấp thông tin chính xác, hợp lệ và đầy đủ bằng cách sử dụng các phương pháp/công cụ/dịch vụ phù hợp.
- Đáp ứng các mục tiêu của công ty về dịch vụ khách hàng và hạn ngạch xử lý cuộc gọi.
- Xử lý các khiếu nại của khách hàng, cung cấp các giải pháp và giải pháp thay thế phù hợp trong thời hạn; theo dõi để đảm bảo giải quyết hiệu quả.
- Lưu giữ hồ sơ về tương tác của khách hàng, xử lý tài khoản khách hàng.
- Thực hiện theo các thủ tục, hướng dẫn và chính sách giao tiếp.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng hoặc kinh nghiệm về CSKH.
- Kỹ năng xử lý liên lạc qua điện thoại giỏi và lắng nghe tích cực.
- Kiên nhẫn, đồng cảm và nhiệt tình trong công việc.
- Làm quen với các hệ thống và thực tiễn CRM.
- Định hướng khách hàng và khả năng thích ứng/phản ứng với nhiều loại khách hàng khác nhau.
- Khả năng giao tiếp và kĩ năng thuyết trình.
- Khả năng đa tác vụ, ưu tiên và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Phụ cấp thâm niên
- Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 20 – 22 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

