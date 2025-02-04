Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 74, Đường 10, CiTy Land, Park Hills, P.10, Quận Gò Vấp, TP HCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận thông tin khách hàng
- Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng.
- Xử lý phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Tổng hợp báo cáo hàng tuần, tháng. Báo cáo phản hồi của khách hàng.
- Tư vấn khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm CSKH mảng công nghệ thông tin, đặc biệt về website
- Giọng nói dễ nghe, tự tin..
- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt.
- Nhiệt tình, vui vẻ hỗ trợ khách hàng.
- Kiên trì,chịu khó.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ, phúc lợi theo quy định của Luật lao động
- Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc
- Xét tăng lương khi có thành tích tốt
- Có lộ trình thăng tiến,phát triển.
- Khám sức khỏe định kỳ
- Tham gia vào các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7,Đường 11,KDC City land- Park hills, P.10, Quận Gò Vấp, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

