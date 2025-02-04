Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 74, Đường 10, CiTy Land, Park Hills, P.10, Quận Gò Vấp, TP HCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận thông tin khách hàng

- Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng.

- Xử lý phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Tổng hợp báo cáo hàng tuần, tháng. Báo cáo phản hồi của khách hàng.

- Tư vấn khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm CSKH mảng công nghệ thông tin, đặc biệt về website

- Giọng nói dễ nghe, tự tin..

- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt.

- Nhiệt tình, vui vẻ hỗ trợ khách hàng.

- Kiên trì,chịu khó.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ, phúc lợi theo quy định của Luật lao động

- Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc

- Xét tăng lương khi có thành tích tốt

- Có lộ trình thăng tiến,phát triển.

- Khám sức khỏe định kỳ

- Tham gia vào các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINA SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin