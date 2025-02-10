Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 236/29/18 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu đặt lịch khám tại các Bệnh viện qua Hotline
Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của Khách hàng liên quan đến dịch vụ đặt khám bệnh tại các Bệnh viện qua các kênh: Call/ Zalo/ Facebook/ Webchat.
Hỗ trợ tư vấn, giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn thao tác đặt lịch khám, giải quyết các khiếu nại, than phiền/ góp ý của khách hàng qua các kênh tiếp nhận.
Thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng, nhắc lịch khám bệnh, giới thiệu tính năng mới của dịch vụ, khảo sát khách hàng...
Đồng hành cùng bệnh nhân đi khám bệnh tại các bệnh viện

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng
Có kinh nghiệm vận hành tổng đài
Từ 06 tháng kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý vấn đề tốt.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình và năng động trong công việc
có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7 - 10 triệu/ tháng
Thời gian làm việc: xoay ca trong khung giờ từ 6h00-22h00, Một số ca được làm việc tại nhà.
Có cơ hội trở thành phó nhóm/ Teamlead
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động
Du lịch nghỉ mát tối thiểu 1 lần theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH

Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 236/29/18 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

