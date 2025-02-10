Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236/29/18 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu đặt lịch khám tại các Bệnh viện qua Hotline

Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của Khách hàng liên quan đến dịch vụ đặt khám bệnh tại các Bệnh viện qua các kênh: Call/ Zalo/ Facebook/ Webchat.

Hỗ trợ tư vấn, giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn thao tác đặt lịch khám, giải quyết các khiếu nại, than phiền/ góp ý của khách hàng qua các kênh tiếp nhận.

Thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng, nhắc lịch khám bệnh, giới thiệu tính năng mới của dịch vụ, khảo sát khách hàng...

Đồng hành cùng bệnh nhân đi khám bệnh tại các bệnh viện

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng

Có kinh nghiệm vận hành tổng đài

Từ 06 tháng kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý vấn đề tốt.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình và năng động trong công việc

có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7 - 10 triệu/ tháng

Thời gian làm việc: xoay ca trong khung giờ từ 6h00-22h00, Một số ca được làm việc tại nhà.

Có cơ hội trở thành phó nhóm/ Teamlead

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động

Du lịch nghỉ mát tối thiểu 1 lần theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin