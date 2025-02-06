Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

HAHA Group
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
HAHA Group

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại HAHA Group

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường Bình Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến các sản phẩm nhựa gia dụng qua điện thoại, email, chat hoặc các kênh hỗ trợ khác.
Tư vấn hỗ trợ khách hàng về thông tin sản phẩm, cách sử dụng, bảo quản và bảo hành sản phẩm nhựa gia dụng của công ty.
Lên chiến lược CSKH
Cập nhật, quản lý và theo dõi thông tin khách hàng trên hệ thống CRM, đảm bảo dữ liệu chính xác và kịp thời.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh) để giải quyết các vấn đề phát sinh và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
Báo cáo định kỳ tình hình chăm sóc khách hàng và các phản hồi từ khách hàng cho cấp trên, góp phần cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn, và khả năng lắng nghe.
Năng lực xử lý tình huống linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về sản phẩm nhựa gia dụng hoặc từng làm việc trong ngành liên quan.
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý khách hàng.
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm và luôn cầu tiến trong công việc.

Tại HAHA Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức thị trường.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo và năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong ngành.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HAHA Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HAHA Group

HAHA Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường 30B, phường An Khánh, Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

