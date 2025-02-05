Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Chỉ làm việc trực tiếp tại văn phòng.

Hỗ trợ làm cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng đến chi nhánh làm hồ sơ.

Giải thích, hướng dẫn cụ thể cho khách hàng về các dịch vụ của công ty.

Trực tổng đài, hỗ trợ giải đáp thắc mắc và khiếu nại từ khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, năng động,

Chịu khó học hỏi

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp điện thoại, latop

Không áp KPI cá nhân, làm theo mục tiêu nhóm

Chế độ bảo hiểm đầy đủ.

Ngày lễ nghỉ phép hằng năm.

Lương thưởng tháng 13

Thưởng quý (chi tiết trao đổi khi pv)

Du lịch và teambuilding hằng năm.

Được xét năng lực và tự ứng tuyển ở vị trí cao hơn.

Được đào tạo, hướng dẫn theo quy trình chuyên nghiệp.

Lương trả đều đặn mùng 10 hàng tháng (trúng T7, CN sẽ chuyển trước)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin