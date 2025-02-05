Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Chỉ làm việc trực tiếp tại văn phòng.
Hỗ trợ làm cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng đến chi nhánh làm hồ sơ.
Giải thích, hướng dẫn cụ thể cho khách hàng về các dịch vụ của công ty.
Trực tổng đài, hỗ trợ giải đáp thắc mắc và khiếu nại từ khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, năng động,
Chịu khó học hỏi
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp điện thoại, latop
Không áp KPI cá nhân, làm theo mục tiêu nhóm
Chế độ bảo hiểm đầy đủ.
Ngày lễ nghỉ phép hằng năm.
Lương thưởng tháng 13
Thưởng quý (chi tiết trao đổi khi pv)
Du lịch và teambuilding hằng năm.
Được xét năng lực và tự ứng tuyển ở vị trí cao hơn.
Được đào tạo, hướng dẫn theo quy trình chuyên nghiệp.
Lương trả đều đặn mùng 10 hàng tháng (trúng T7, CN sẽ chuyển trước)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

