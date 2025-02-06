Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH BEDLINKER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH BEDLINKER
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH BEDLINKER

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH BEDLINKER

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Thưởng Tết, tháng 13, lễ ... theo quy định Thưởng Esop theo chính sách công ty. Review lương mỗi năm 1 lần. Du lịch cùng công ty mỗi năm 1

- 2 lần. Được tham gia nhiều sự kiện gắn kết nhân viên xuyên suốt trong năm như các hoạt động thể thao, team building, liên hoan,... Được cấp đầy đủ công dụng cụ làm việc. Nghỉ phép 12 ngày/năm, thưởng các ngày lễ trong năm. Được hưởng các, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Tư vấn dịch vụ:
• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu tư vấn dịch vụ từ khách hàng qua các kênh như hotline, chat, email, hoặc mạng xã hội.
• Cung cấp thông tin chi tiết về các dịch vụ du lịch của công ty (khách sạn, vé máy bay, tour, combo, v.v.) phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt dịch vụ, xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán hoặc thay đổi thông tin.
2. Chăm sóc khách hàng:
Chủ động theo dõi và liên hệ với khách hàng để xác nhận đơn hàng, thông báo các thông tin quan trọng hoặc hỗ trợ sau khi sử dụng dịch vụ.
• Giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các khiếu nại, thắc mắc hoặc phản hồi từ khách hàng.
• Thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.
3. Quản lý và cập nhật thông tin:
• Cập nhật thông tin dịch vụ và chính sách mới của công ty để tư vấn chính xác cho khách hàng.
• Sử dụng thành thạo hệ thống Rovi Travel để ghi nhận thông tin khách hàng và theo dõi lịch sử giao dịch
4. Đóng góp phát triển dịch vụ:
• Đề xuất các ý tưởng cải thiện quy trình tư vấn và chăm sóc khách hàng.
• Phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Quản trị Du lịch, Khách sạn, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về chăm sóc khách hàng hoặc kỹ năng giao tiếp"
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hoặc chăm sóc khách hàng, ưu tiên trong ngành du lịch hoặc dịch vụ.
• Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đặc biệt là trong các tình huống nhạy cảm.
• Thành thạo sử dụng các công cụ văn phòng và phần mềm đặt dịch vụ và quản lý khách hàng."
• Tinh thần trách nhiệm cao, kiên nhẫn và tận tâm với khách hàng.
• Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác.
• Tư duy dịch vụ khách hàng và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt."
• Sử dụng Tiếng Anh tốt và ngoại ngữ khác (Nếu có)
• Thành thạo phần mềm đặt dịch vụ & CSKH và MS Office

Tại CÔNG TY TNHH BEDLINKER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 9 triệu VND
Lương cứng: 6 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEDLINKER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BEDLINKER

CÔNG TY TNHH BEDLINKER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3, Số 446 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

