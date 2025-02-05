Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BERK GEORGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Golden King Tower 15 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Công ty cung cấp sẵn data.

- Gọi điện, nhắn tin , tư vấn chăm sóc khách hàng,báo giá nhận thông tin đơn hàng và chuyển đơn hàng cho các bộ phận liên quan để tiến hành xử lý đơn hàng

- Báo lại quá trình xử lý đơn hàng và kết quả cho khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tếng anh giao tiếp , thành thạo máy tính. Nữ (dưới 30 tuổi); tốt nghiệp THPT.

- Kiên trì, nhẫn nại, chịu khó, giao tiếp tốt; có sự nghiêm túc và cầu tiến trong công việc.

- Có khả năng chịu được áp lực cao; yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.

- Không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm. => sẽ được đào tạo bài bản về quy trình, phương pháp, kỹ năng và bí quyết nghề nghiệp..

(nhưng nếu như bạn đã có kinh nghiệm CSKH hoặc Tư vấn thì sẽ là lợi thế)

[Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt cho các bạn đã từng làm sales nhưng nay muốn chuyển sang lĩnh vực chăm sóc khách hàng.]

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BERK GEORGE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15Tr - 20Tr

- Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển và ổn định lâu dài.

- BHXH/BHYT/BHTN theo quy định của pháp luật; đảm bảo đầy đủ các cơ chế phúc lợi đi kèm với BHXH; 12 ngày phép/năm; và các phúc lợi nhân viên khác như liên hoan, sinh nhật, du lịch company trip (teambuilding).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BERK GEORGE

