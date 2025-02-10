Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, P13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Chăm sóc khách hàng qua kênh call, mail. Tiếp nhận xử lý các vấn đề về dịch vụ và khiếu nại của khách hàng khi sử dụng app MoMo.

- Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến dịch vụ Momo cung cấp.

- Các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng, quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên.

- Có kinh nghiệm Telesale hoặc CSKH trên 3 tháng, có kinh nghiệm BPO là 1 lợi thế.

- Sử dụng máy vi tính cơ bản.

- Tự tin, nghiêm túc và cầu tiến trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương gross xoay ca: từ 6.800.000 – 8.000.000/Tháng. Nếu như có phát sinh OT trong tháng => Thu nhập: 10.000.000 – 12.000.000 VNĐ/Tháng.

- Lương Gross cố định ca đêm: 8.000.000 – 10.000.000/Tháng.

- Training trong vòng 15 ngày và có hỗ trợ chi phí training (Chi trả vào chu kỳ lương thứ 2, nếu còn làm việc đến thời điểm chi trả).

- Thử việc 2 tháng hưởng 100%LCB + 100% PC + Bonus (nếu có).

- Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo luật như BH, ngày phép, thưởng lễ tết...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi...

- Thưởng tuần - Tháng hấp dẫn.

- Thăng tiến, tăng lương được xét hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

