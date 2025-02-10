Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, P13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Chăm sóc khách hàng qua kênh call, mail. Tiếp nhận xử lý các vấn đề về dịch vụ và khiếu nại của khách hàng khi sử dụng app MoMo.
- Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến dịch vụ Momo cung cấp.
- Các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng, quản lý.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT trở lên.
- Có kinh nghiệm Telesale hoặc CSKH trên 3 tháng, có kinh nghiệm BPO là 1 lợi thế.
- Sử dụng máy vi tính cơ bản.
- Tự tin, nghiêm túc và cầu tiến trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương gross xoay ca: từ 6.800.000 – 8.000.000/Tháng. Nếu như có phát sinh OT trong tháng => Thu nhập: 10.000.000 – 12.000.000 VNĐ/Tháng.
- Lương Gross cố định ca đêm: 8.000.000 – 10.000.000/Tháng.
- Training trong vòng 15 ngày và có hỗ trợ chi phí training (Chi trả vào chu kỳ lương thứ 2, nếu còn làm việc đến thời điểm chi trả).
- Thử việc 2 tháng hưởng 100%LCB + 100% PC + Bonus (nếu có).
- Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo luật như BH, ngày phép, thưởng lễ tết...
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi...
- Thưởng tuần - Tháng hấp dẫn.
- Thăng tiến, tăng lương được xét hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
