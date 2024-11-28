Tuyển Chăm sóc khách hàng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2384/27 Quốc lộ 1, KP. 5, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh, Quận 12, Quận 11

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc từ khách hàng qua điện thoại, email hoặc trực tiếp.

Tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của HTX hoặc chuyển thông tin khách hàng đến bộ phận phụ trách để xử lý.

Nhập liệu, ghi chú thông tin khách hàng vào hệ thống.

Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các khảo sát ý kiến khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng.

Báo cáo công việc hàng ngày và các vấn đề liên quan đến khách hàng cho quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/nữ tuổi 22-30 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm tư vấn/bán hàng/chăm sóc khách hàng

Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt.

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận.

Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo, training nghiệp vụ khi vào làm việc

• Môi trường làm việc năng động, cởi mở, sáng tạo.

• BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.

• Xem xét tăng lương 1 lần/năm (thương lượng trên năng lực)

• Team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

