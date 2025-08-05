Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Showroom Mercedes - Benz An Du Nha Trang, Vòng xoay cầu Bình Tân, đường Tôn Đức Thắng, khu dân cư Hòn Rớ 1, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm chính trong hoạt động Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Chịu trách nhiệm chính trong việc lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện các chương trình/hoạt động cải thiện chỉ số hài lòng của khách hàng

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, đảm bảo thông tin khách hàng là chính xác và được cập nhật.

Chuẩn bị các công việc bàn giao xe.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn

Cẩn thận, khéo léo trong giao tiếp

Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức cơ bản

Tại Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + thưởng hiệu quả theo doanh số của công ty

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định công ty và luật lao động

Được thường xuyên tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ của công ty và tập đoàn như: trại hè, nghỉ mát, teambuilding,...

Được tham gia các khoá đào tạo theo tiêu chuẩn của công ty và Mercedes-Benz toàn cầu

Có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp bền vững

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin