Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company
- Khánh Hòa: Showroom Mercedes
- Benz An Du Nha Trang, Vòng xoay cầu Bình Tân, đường Tôn Đức Thắng, khu dân cư Hòn Rớ 1, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Chịu trách nhiệm chính trong hoạt động Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Chịu trách nhiệm chính trong việc lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện các chương trình/hoạt động cải thiện chỉ số hài lòng của khách hàng
Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, đảm bảo thông tin khách hàng là chính xác và được cập nhật.
Chuẩn bị các công việc bàn giao xe.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, khéo léo trong giao tiếp
Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức cơ bản
Tại Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định công ty và luật lao động
Được thường xuyên tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ của công ty và tập đoàn như: trại hè, nghỉ mát, teambuilding,...
Được tham gia các khoá đào tạo theo tiêu chuẩn của công ty và Mercedes-Benz toàn cầu
Có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp bền vững
