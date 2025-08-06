Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MTV PHẦN MỀM TIẾP THỊ THỂ THAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà SMS, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp 2, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Nhận hàng hóa, kiểm tra số lượng, chất lượng theo đơn đặt hàng.

Sắp xếp, quản lý kho bếp gọn gàng, sạch sẽ, khoa học.

Theo dõi tồn kho, cập nhật số liệu nhập – xuất hàng hóa.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo vận hành kho hiệu quả.

Sử dụng excel cơ bản để quản lý kho.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ từ 30 tuổi - 40 tuổi

Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Biết sử dụng máy tính cơ bản (Excel/Word).

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận trong công việc.

Chấp nhận làm việc theo ca ( ca sáng : 05:00 - 13:00 hoặc ca chiều : 13:00 - 21:00)

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH MTV PHẦN MỀM TIẾP THỊ THỂ THAO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.500.000 - 10.000.000

Chế độ phúc lợi hấp dẫn:

Lương tháng 13: 2 tháng

Môi trường làm việc hiện đại, năng động: hồ bơi, sân bóng, phòng Gym, Pantry.

Các hoạt động nội bộ: Tiệc BBQ, Du lịch cao cấp , Sinh nhật, Event hàng tháng

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ theo luật

Bảo hiểm sức khỏe & tai nạn riêng cho nhân viên

Cung cấp bữa ăn miễn phí theo ca

Xe đưa đón tại Vòng xoay Lê Đại Hành, Q11

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV PHẦN MỀM TIẾP THỊ THỂ THAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin