Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MTV PHẦN MỀM TIẾP THỊ THỂ THAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH MTV PHẦN MỀM TIẾP THỊ THỂ THAO
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà SMS, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp 2, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhận hàng hóa, kiểm tra số lượng, chất lượng theo đơn đặt hàng.
Sắp xếp, quản lý kho bếp gọn gàng, sạch sẽ, khoa học.
Theo dõi tồn kho, cập nhật số liệu nhập – xuất hàng hóa.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo vận hành kho hiệu quả.
Sử dụng excel cơ bản để quản lý kho.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 30 tuổi - 40 tuổi
Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực công việc.
Biết sử dụng máy tính cơ bản (Excel/Word).
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận trong công việc.
Chấp nhận làm việc theo ca ( ca sáng : 05:00 - 13:00 hoặc ca chiều : 13:00 - 21:00)
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH MTV PHẦN MỀM TIẾP THỊ THỂ THAO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7.500.000 - 10.000.000
Chế độ phúc lợi hấp dẫn:
Lương tháng 13: 2 tháng
Môi trường làm việc hiện đại, năng động: hồ bơi, sân bóng, phòng Gym, Pantry.
Các hoạt động nội bộ: Tiệc BBQ, Du lịch cao cấp , Sinh nhật, Event hàng tháng
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ theo luật
Bảo hiểm sức khỏe & tai nạn riêng cho nhân viên
Cung cấp bữa ăn miễn phí theo ca
Xe đưa đón tại Vòng xoay Lê Đại Hành, Q11
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV PHẦN MỀM TIẾP THỊ THỂ THAO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
