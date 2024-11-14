Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 10 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

+ Chăm sóc khách hàng qua điện thoại và các nền tảng mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử
+ Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng về vấn đề sản phẩm, tìm hiểu những vấn đề của khách hàng và tìm ra giải pháp, đảm bảo những feedback của khách hàng đều được lắng nghe và được giải quyết
+ Theo dõi và tổng kết chi tiết các phản hồi tốt, xấu từ khách hàng
+ Chấm điểm và đánh giá các cửa hàng thuộc hệ thống theo tiêu chí
+ Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng
+ Quản lý dữ liệu nhanh (Hệ thống quản lí khách hàng) và thực hiện khảo sát khách hàng
+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
+ Am hiểu về mạng xã hội, các sàn TMĐT
+ Hơn 1 năm kinh nghiệm làm nhân viên CSKH hoặc các lĩnh vực bán lẻ là 1 lợi thế
+ Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo
+ Giọng nói rõ ràng không bị ngọng, không giọng địa phương
+ Kỹ năng giao tiếp tốt
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý các tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập = Lương cứng + lương KPI theo hiệu suất cuộc gọi (8.000.000 vnđ – 13.000.000 vnđ)
+ Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty:
+ Thưởng Lễ Tết, quà tặng nhân dịp sinh nhật nhân viên, chế độ hiếu hỉ, ốm đau,...
+ Ưu đãi khi mua hàng nội bộ
+ Được tham gia các chương trình tham quan du lịch, teambuilding, các hoạt động tập thể của Công ty,...
+ Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao của Công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tố Hữu, Trung Văn, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

