Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 132 - 138 đường số 6A, Khu dân cư Đại Phúc, Bình Hưng,, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Check hồ sơ theo quy trình

- Ghi nhận phản hồi/ hỗ trợ khách hàng sau khi làm dịch vụ.

- Giới thiệu chương trình tri ân tặng suất trải nghiệm dịch vụ cho người thân khách hàng (Hay còn gọi là lead)

- Data khách hàng được công ty cung cấp 100%, là data chất lượng

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hôn nhân: Độc thân hoặc đã có gia đình, không có kế hoạch sinh em bé trong vòng 1.5, hoặc 2 năm từ khi nhận việc

- Tốt nghiệp Trung Cấp

- Có kinh nghiệm trong CSKH ít nhất 1 năm, ưu tiên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.

- Giọng nói rõ ràng, rành mạch, nhẹ nhàng

- Kỹ năng tin học: Trung bình trở lên, đánh máy nhanh là 1 lợi thế.

- Tính cách: Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, kiên nhẫn và thích sẻ chia.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng: 8,000,000

- Chính thức: LCB 9,000,000 + KPI

- Tính tăng ca nếu phát sinh

- Thưởng tháng 13, thưởng khác (thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng quản lí, thưởng nhóm, thưởng sáng kiến, thưởng hiệu quả kinh doanh của cty)

- Thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật, hiếu/ hỷ, ...

- Phép năm theo quy định

- BHXH sau thời gian thử việc; Khám sức khỏe định kỳ

- Nghỉ trưa 1,5h (từ 11h30 – 13h00)

- Hỗ trợ cơm trưa (ăn tại Công ty), cơm chiều tăng ca – nếu có tăng ca

- Nhà ở miễn phí. Được thường xuyên quét dọn, thay ga, trải nệm, giặt đồ. Phòng máy lạnh

- Cơ hội trải nghiệm dịch vụ làm đẹp miễn phí hoặc theo giá nhân viên

- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

- Teambuilding, party. Du lịch hàng năm

- Được tham gia vào các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng

- Được rèn luyện sức khỏe miễn phí (hồ bơi, phòng tập Gym, Yoga, Dance, chạy bộ, ...) tại cty

- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP – SANG TRỌNG – ĐẲNG CẤP 5

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG

