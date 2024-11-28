Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH

Chứng từ xuất nhập khẩu

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 59 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Kiểm tra mail và trao đổi thông tin trên các Group Wechat, Zalo để nhận chứng từ của khách hàng cần làm C/O;
Phụ trách làm tất cả các form C/O : B, EUR.1, AJ, AK , AANZ, RCEP, D, Rex ,....;
Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ để xin cấp C/O gửi lên Bộ Công thương, VCCI;
Liên hệ với khách hàng để gửi C/O và lập hồ sơ thanh toán;
Báo cáo cho trưởng phòng và các công việc khác do trưởng phòng phân bổ.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng chuyên ngành liên quan xuất nhập khẩu, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế,...
Có kinh nghiệm vị trí tương đương hoặc hiểu biết về CO;
Tiếng Anh đọc viết để check mail, rep mail và trao đổi trực tiếp với khách hàng;
Có khả năng làm việc độc lập & theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8,000,000 đến 11,000,000 đồng
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động.
Được hưởng các phúc lợi khác theo chế độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 59 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-chung-tu-thu-nhap-8-10-5-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job258676
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Yoke Apparel Manufacturing
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Yoke Apparel Manufacturing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 10 Triệu
Yoke Apparel Manufacturing
Hạn nộp: 31/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Hạn nộp: 26/12/2024
Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Yoke Apparel Manufacturing
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Yoke Apparel Manufacturing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 10 Triệu
Yoke Apparel Manufacturing
Hạn nộp: 31/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Hạn nộp: 26/12/2024
Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất