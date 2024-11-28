Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 59 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Quận 1

Chứng từ xuất nhập khẩu

Kiểm tra mail và trao đổi thông tin trên các Group Wechat, Zalo để nhận chứng từ của khách hàng cần làm C/O;

Phụ trách làm tất cả các form C/O : B, EUR.1, AJ, AK , AANZ, RCEP, D, Rex ,....;

Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ để xin cấp C/O gửi lên Bộ Công thương, VCCI;

Liên hệ với khách hàng để gửi C/O và lập hồ sơ thanh toán;

Báo cáo cho trưởng phòng và các công việc khác do trưởng phòng phân bổ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng chuyên ngành liên quan xuất nhập khẩu, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế,...

Có kinh nghiệm vị trí tương đương hoặc hiểu biết về CO;

Tiếng Anh đọc viết để check mail, rep mail và trao đổi trực tiếp với khách hàng;

Có khả năng làm việc độc lập & theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8,000,000 đến 11,000,000 đồng

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động.

Được hưởng các phúc lợi khác theo chế độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH

