Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 112/9 Phổ Quang, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Trực tiếp tham gia vào quá trình hoàn tất hồ sơ, các thủ tục hải quan chủ yếu Xuất Khẩu

- Nắm vững kiến thức ngoại thương, soạn thảo, thương thuyết, ký kết hợp đồng, giao dịch với Khách hàng

- Quản lý, kiểm soát tốt chi phí XNK liên quan Đơn hàng

- Phối hợp với Nhân viên kinh doanh và Quản lý dự án quản lý đơn hàng

- Theo dõi, cập nhật các văn bản, nghị định, biểu thuế liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

- Phiên dịch các giao dịch, đàm phán với đối tác nước ngoài hoặc trong các chuyến đi công tác nước ngoài (nếu cần thiết), biên dịch các tài liệu liên quan hoạt động của Bộ phận

- Hỗ trợ mua hàng quốc tế đối với các đơn hàng phụ trách, tính toán các chi phí XNK.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh do Quản lý điều phối

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng Đại học / Cao đẳng (Ưu tiên quản trị kinh doanh /Foreign thương mại / chuyên ngành tiếng Anh).

- Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm làm việc trong lĩnh vực bán hàng xuất khẩu.

- Thông thạo ngôn ngữ Tiếng Anh.

- Có kiến thức về thị trường xuất khẩu

Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

+ Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 8h00 – 11h30; Chiều: 13h00 – 17h30

+ Thứ 7: từ 8h00 – 12h00

- Lương 12 - 15tr (Thỏa thuận theo kinh nghiệm)

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công

ty;.

- Lương tháng 13. Các chế độ thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ, đau ốm; Tăng lương hằng năm

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

- Du lịch hằng năm cùng Công ty;

- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

