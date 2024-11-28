Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
- Lên danh sách khách hàng có nhu cầu về vận chuyền hàng hóa
- Nhận kế hoạch từ khách hàng và lên kế hoạch hàng hóa hàng ngày.
- Làm hợp đồng kinh tế, bảng chào giá, bảng chiết tính vận chuyển hàng hóa
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.
- Các công việc khác liên quan theo phân công của Quản lý và Giám đốc công ty khi có yêu cầu.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng sale là một lợi thế.
- Có khả năng tổ chức và quản lý sắp xếp công việc.
- Nỗ lực, có trách nhiệm cao trong công việc
- Chịu được áp lực công việc
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể giải quyết vấn đề phát sinh một cách linh hoạt và hiệu quả.
- Có tinh thần làm việc theo nhóm, ôn hòa, hợp tác tốt với các bộ phận có liên quan, chăm chỉ, nhiệt tình, chấp nhận làm ngoài giờ.
- Giọng nói dễ nghe.
- Tiếng Anh cơ bản.
- Có kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel) tốt.
- Thời gian thử việc: 2-3 tháng (tùy thuộc vào năng lực ứng viên)
- Ưu tiên ứng viên nữ, ở khu vực Quận 2, Quận 9, Quận Thù Đức, Quận Bình Thạnh
- Có khả năng tổ chức và quản lý sắp xếp công việc.
- Nỗ lực, có trách nhiệm cao trong công việc
- Chịu được áp lực công việc
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể giải quyết vấn đề phát sinh một cách linh hoạt và hiệu quả.
- Có tinh thần làm việc theo nhóm, ôn hòa, hợp tác tốt với các bộ phận có liên quan, chăm chỉ, nhiệt tình, chấp nhận làm ngoài giờ.
- Giọng nói dễ nghe.
- Tiếng Anh cơ bản.
- Có kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel) tốt.
- Thời gian thử việc: 2-3 tháng (tùy thuộc vào năng lực ứng viên)
- Ưu tiên ứng viên nữ, ở khu vực Quận 2, Quận 9, Quận Thù Đức, Quận Bình Thạnh
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương hấp dẫn từ 10 đến 14 triệu đồng (theo năng lực, có thỏa thuận)
- Mức lương hấp dẫn từ 10 đến 14 triệu đồng
- Lương khởi điểm: lương cố định + thưởng theo doanh thu hàng tháng+ thưởng tháng 13...BHXH, BHYT, BHTN
- Khám sức khỏe định kì: 1 lần/năm.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
- Tăng lương theo năng lực
- Có xe đưa rước.
- Sử dụng số điện thoại công ty để liên hệ công việc.
- Mức lương hấp dẫn từ 10 đến 14 triệu đồng
- Lương khởi điểm: lương cố định + thưởng theo doanh thu hàng tháng+ thưởng tháng 13...BHXH, BHYT, BHTN
- Khám sức khỏe định kì: 1 lần/năm.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
- Tăng lương theo năng lực
- Có xe đưa rước.
- Sử dụng số điện thoại công ty để liên hệ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI