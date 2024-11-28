Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Lên danh sách khách hàng có nhu cầu về vận chuyền hàng hóa

- Nhận kế hoạch từ khách hàng và lên kế hoạch hàng hóa hàng ngày.

- Làm hợp đồng kinh tế, bảng chào giá, bảng chiết tính vận chuyển hàng hóa

- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.

- Các công việc khác liên quan theo phân công của Quản lý và Giám đốc công ty khi có yêu cầu.

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng sale là một lợi thế.

- Có khả năng tổ chức và quản lý sắp xếp công việc.

- Nỗ lực, có trách nhiệm cao trong công việc

- Chịu được áp lực công việc

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể giải quyết vấn đề phát sinh một cách linh hoạt và hiệu quả.

- Có tinh thần làm việc theo nhóm, ôn hòa, hợp tác tốt với các bộ phận có liên quan, chăm chỉ, nhiệt tình, chấp nhận làm ngoài giờ.

- Giọng nói dễ nghe.

- Tiếng Anh cơ bản.

- Có kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel) tốt.

- Thời gian thử việc: 2-3 tháng (tùy thuộc vào năng lực ứng viên)

- Ưu tiên ứng viên nữ, ở khu vực Quận 2, Quận 9, Quận Thù Đức, Quận Bình Thạnh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn từ 10 đến 14 triệu đồng (theo năng lực, có thỏa thuận)

- Mức lương hấp dẫn từ 10 đến 14 triệu đồng

- Lương khởi điểm: lương cố định + thưởng theo doanh thu hàng tháng+ thưởng tháng 13...BHXH, BHYT, BHTN

- Khám sức khỏe định kì: 1 lần/năm.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

- Tăng lương theo năng lực

- Có xe đưa rước.

- Sử dụng số điện thoại công ty để liên hệ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin