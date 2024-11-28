Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH

Chứng từ xuất nhập khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Lên danh sách khách hàng có nhu cầu về vận chuyền hàng hóa
- Nhận kế hoạch từ khách hàng và lên kế hoạch hàng hóa hàng ngày.
- Làm hợp đồng kinh tế, bảng chào giá, bảng chiết tính vận chuyển hàng hóa
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.
- Các công việc khác liên quan theo phân công của Quản lý và Giám đốc công ty khi có yêu cầu.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng sale là một lợi thế.
- Có khả năng tổ chức và quản lý sắp xếp công việc.
- Nỗ lực, có trách nhiệm cao trong công việc
- Chịu được áp lực công việc
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể giải quyết vấn đề phát sinh một cách linh hoạt và hiệu quả.
- Có tinh thần làm việc theo nhóm, ôn hòa, hợp tác tốt với các bộ phận có liên quan, chăm chỉ, nhiệt tình, chấp nhận làm ngoài giờ.
- Giọng nói dễ nghe.
- Tiếng Anh cơ bản.
- Có kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel) tốt.
- Thời gian thử việc: 2-3 tháng (tùy thuộc vào năng lực ứng viên)
- Ưu tiên ứng viên nữ, ở khu vực Quận 2, Quận 9, Quận Thù Đức, Quận Bình Thạnh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn từ 10 đến 14 triệu đồng (theo năng lực, có thỏa thuận)
- Mức lương hấp dẫn từ 10 đến 14 triệu đồng
- Lương khởi điểm: lương cố định + thưởng theo doanh thu hàng tháng+ thưởng tháng 13...BHXH, BHYT, BHTN
- Khám sức khỏe định kì: 1 lần/năm.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
- Tăng lương theo năng lực
- Có xe đưa rước.
- Sử dụng số điện thoại công ty để liên hệ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 213/25 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

