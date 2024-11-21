Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Topaz Garden – 04 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân viên Booking Logistics biết tiếng Trung, làm việc tại TP.HCM:

Làm việc với nhân viên bộ phận Pricing và bộ phận chứng từ xuất nhập khẩu để lên kế hoạch đặt booking với hãng tàu.

Lựa chọn hãng tàu phù hợp với nhu cầu của khách hàng để đảm bảo được thời gian vận chuyển hàng hóa đúng so với tiến độ, tránh tình trạng hàng về chậm.

Xử lý các công việc cần thiết và phát sinh với Nhà máy (Kho đóng hàng) và với bên hãng tàu/forwarder/vận tải nội địa để công việc xuất hàng được thực hiện một cách trôi chảy, không sai sót.

Xử lý các công việc với các bên hãng tàu/forwarder/...về chất lượng vận chuyển hàng hóa, theo sát tới khi khách nhận được hàng hóa.

Làm Báo cáo tổng kết tuần/ tháng theo yêu cầu công việc.

Chấp hành và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý và Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế & Logistics, Kinh tế vận tải biển, Quản lý hàng hải hoặc các chuyên ngành liên quan.

Sử dụng thành thạo tiếng Trung, tương đương trình độ HSK 5 trở lên.

Tiếng Anh: Kỹ năng đọc - viết khá để làm việc với hãng tàu.

Yêu cầu ưu tiên:

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực logistics – bộ phận Booking logistics. Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo thêm.

Kỹ năng:

Có khả năng linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó học hỏi, có chí cầu tiến.

Có tinh thần phối hợp tốt với các chỉ đạo và sự phân công công việc từ các cấp Quản lý, làm việc tỉ mỉ, cẩn thận.

Gửi CV TIẾNG TRUNG & CV TIẾNG VIỆT.

Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tương xứng theo năng lực, kinh nghiệm làm việc và trình độ ngoại ngữ (tiếng Trung). Có thể thỏa thuận khi phỏng vấn.

Thu nhập ổn định, môi trường làm việc thân thiện.

Môi trường làm việc mang lại nhiều cơ hội phát triển & trau dồi bản thân.

Chế độ du lịch và team building hàng năm.

Phúc lợi cho các dịp sinh nhật, lễ Tết trong năm.

Chế độ thưởng hàng tháng, hàng năm.

Các chế độ và phúc lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT

