Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công Ty TNHH Fairy Freight Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công Ty TNHH Fairy Freight Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Fairy Freight Service
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Công Ty TNHH Fairy Freight Service

Chứng từ xuất nhập khẩu

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại Công Ty TNHH Fairy Freight Service

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Check giá cước, local charges và lịch trình của lô hàng với Đại Lý.
Liên hệ đại lý lấy booking cho lô hàng, gửi thông tin lô hàng cho khách, agent để confirm.
Phối hợp với đại lý xử lý các phát sinh của lô hàng
Follow nhận SI từ khách để phát hành HBL, MBL
Check chứng từ với khách và Agent, gửi pre-alert cho agent (khi tàu chạy)
Phối hợp cùng sales giao dịch với khách hàng và xử lý tất cả các thông tin theo yêu cầu của khách.
Follow, tracking hàng đến khi hàng cập cảng tại DES
Làm report hàng tháng, nhập hệ thống, báo cáo công việc cho TBP
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các trường có liên quan đến Ngoại thương, kinh tế ngoại thương, vận tải biển, Xuất nhập khẩu....
Nữ (24-30) tuổi có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Logistics, Forwarder;
Tiếng Anh chuyên ngành khá;
Có kỹ năng tổ chức, hoạch định công việc tốt.

Tại Công Ty TNHH Fairy Freight Service Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực;
Cơ hội đi du lịch hàng năm;
Chế độ thưởng: thưởng lễ tết, lương tháng 13, sinh nhật, cưới hỏi, party...
Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty;
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Fairy Freight Service

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Fairy Freight Service

Công Ty TNHH Fairy Freight Service

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q. Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-chung-tu-thu-nhap-9-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job243415
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Yoke Apparel Manufacturing
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Yoke Apparel Manufacturing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 10 Triệu
Yoke Apparel Manufacturing
Hạn nộp: 31/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Hạn nộp: 26/12/2024
Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 77 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Tuyển Video Editor CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Yoke Apparel Manufacturing
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Yoke Apparel Manufacturing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 10 Triệu
Yoke Apparel Manufacturing
Hạn nộp: 31/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI Á ÂU
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Hạn nộp: 26/12/2024
Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI XTREND
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất