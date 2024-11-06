Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công Ty TNHH Fairy Freight Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Check giá cước, local charges và lịch trình của lô hàng với Đại Lý.

Liên hệ đại lý lấy booking cho lô hàng, gửi thông tin lô hàng cho khách, agent để confirm.

Phối hợp với đại lý xử lý các phát sinh của lô hàng

Follow nhận SI từ khách để phát hành HBL, MBL

Check chứng từ với khách và Agent, gửi pre-alert cho agent (khi tàu chạy)

Phối hợp cùng sales giao dịch với khách hàng và xử lý tất cả các thông tin theo yêu cầu của khách.

Follow, tracking hàng đến khi hàng cập cảng tại DES

Làm report hàng tháng, nhập hệ thống, báo cáo công việc cho TBP

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các trường có liên quan đến Ngoại thương, kinh tế ngoại thương, vận tải biển, Xuất nhập khẩu....

Nữ (24-30) tuổi có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Logistics, Forwarder;

Tiếng Anh chuyên ngành khá;

Có kỹ năng tổ chức, hoạch định công việc tốt.

Tại Công Ty TNHH Fairy Freight Service Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực;

Cơ hội đi du lịch hàng năm;

Chế độ thưởng: thưởng lễ tết, lương tháng 13, sinh nhật, cưới hỏi, party...

Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty;

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Fairy Freight Service

