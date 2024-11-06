Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công Ty TNHH Fairy Freight Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại Công Ty TNHH Fairy Freight Service
- Hồ Chí Minh: Số 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Check giá cước, local charges và lịch trình của lô hàng với Đại Lý.
Liên hệ đại lý lấy booking cho lô hàng, gửi thông tin lô hàng cho khách, agent để confirm.
Phối hợp với đại lý xử lý các phát sinh của lô hàng
Follow nhận SI từ khách để phát hành HBL, MBL
Check chứng từ với khách và Agent, gửi pre-alert cho agent (khi tàu chạy)
Phối hợp cùng sales giao dịch với khách hàng và xử lý tất cả các thông tin theo yêu cầu của khách.
Follow, tracking hàng đến khi hàng cập cảng tại DES
Làm report hàng tháng, nhập hệ thống, báo cáo công việc cho TBP
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ (24-30) tuổi có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Logistics, Forwarder;
Tiếng Anh chuyên ngành khá;
Có kỹ năng tổ chức, hoạch định công việc tốt.
Tại Công Ty TNHH Fairy Freight Service Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội đi du lịch hàng năm;
Chế độ thưởng: thưởng lễ tết, lương tháng 13, sinh nhật, cưới hỏi, party...
Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty;
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Fairy Freight Service
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI