Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39B Truong Son Street, Ward 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

1. Kiểm tra chính sách, soạn các chứng từ và thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa XNK

2. Thực hiện và tư vấn các nghiệp vụ liên quan XNK

Địa điểm làm việc: Quận Tân Bình, HCM

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- ĐỘ TUỔI: TỪ 25 TUỔI TRỞ LÊN (KINH NGHIỆM 2 NĂM)

- KINH NGHIỆM 2 NĂM TỪ VỊ TRÍ KHAI BÁO HẢI QUAN TẠI CÁC CÔNG TY CHUYÊN VỀ FORWARDER

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xuất nhập khẩu, logistics, kinh tế...

- Nắm rõ nghiệp vụ về hàng thương mại hoặc hàng nhà máy; hiểu và thực hiện các hàng hóa phức tạp, kiểm tra Nhà nước chuyên ngành có liên quan đến chính sách hàng hóa; có kinh nghiệm xin các giấy phép chuyên ngành liên quan như C/O, phyto, phumi...

Tại Bee Logistics Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9.000.000 - 14.000.000 VNĐ

- Phụ cấp cơm trưa (45,000 VND/ngày công)

- Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin