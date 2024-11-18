Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại Bee Logistics Corporation Pro Company
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 39B Truong Son Street, Ward 4, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
1. Kiểm tra chính sách, soạn các chứng từ và thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa XNK
2. Thực hiện và tư vấn các nghiệp vụ liên quan XNK
Địa điểm làm việc: Quận Tân Bình, HCM
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- ĐỘ TUỔI: TỪ 25 TUỔI TRỞ LÊN (KINH NGHIỆM 2 NĂM)
- KINH NGHIỆM 2 NĂM TỪ VỊ TRÍ KHAI BÁO HẢI QUAN TẠI CÁC CÔNG TY CHUYÊN VỀ FORWARDER
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xuất nhập khẩu, logistics, kinh tế...
- Nắm rõ nghiệp vụ về hàng thương mại hoặc hàng nhà máy; hiểu và thực hiện các hàng hóa phức tạp, kiểm tra Nhà nước chuyên ngành có liên quan đến chính sách hàng hóa; có kinh nghiệm xin các giấy phép chuyên ngành liên quan như C/O, phyto, phumi...
Tại Bee Logistics Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 9.000.000 - 14.000.000 VNĐ
- Phụ cấp cơm trưa (45,000 VND/ngày công)
- Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
