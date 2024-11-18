Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Voltrans Logistics co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Voltrans Logistics co., Ltd

Chứng từ xuất nhập khẩu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại Voltrans Logistics co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 3 . tòa nhà Trọng Thức, Số 630

- 632 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận Đặt chỗ, Lịch trình tàu từ CS,...
- Nhận SI, VGM từ clients/ CS và mở tệp trên hệ thống của Công ty.
- Tạo HBL nháp và gửi HBL đến các khách hàng, kiểm tra HBL với bên vận chuyển.
- Gửi LOI (nếu có), chuẩn bị SI, VGM, File Manifest, ISF (US, Canada, Japan tradelanes).
- Kiểm tra MB/ L, LOI, SeawayBill hoặc Telex Release.
- Gửi thông báo trước cho các đại lý
- Gửi HB/ L, MB/ L cho các đối tác nước ngoài.
- Xử lý mọi vấn đề trong quá trình vận hành.
- Nhận Pre-alert từ đại lý và gửi cho khách hàng, khai Manifest hàng nhập.
- Nhận và làm LAN cho khách hàng.
- Hỗ trợ cho các phòng ban khác trong quá trình làm việc hoặc khi khách hàng có yêu cầu.
- Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng Đại học Ngoại thương, Kinh tế, Thương mại, Chuỗi cung ứng, Logistics hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Kinh nghiệm vị trí chứng từ từ 6 tháng hoặc tương đương 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu;
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc.
- Kỹ năng tốt về máy tính & Microsoft Office.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và làm việc nhóm.
- Tính cách chăm chỉ, chịu học hỏi, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Voltrans Logistics co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8 - 13 triệu + Lương tháng 13 (Thỏa thuận theo năng lực).
- Các quyền lợi khác đầy đủ theo Bộ luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN,...
- Du lịch, dã ngoại, outing, chế độ phúc lợi đầy đủ cho người lao động (sinh nhật, hiếu hỉ, thưởng các ngày lễ lớn trong năm,..).
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có quy trình làm việc rõ ràng, sử dụng các phần mềm công nghệ để xử lý công việc.
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (Sáng 8h00 - 12h00; Chiều 13h00 - 17h00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Voltrans Logistics co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Voltrans Logistics co., Ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 174/13 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

