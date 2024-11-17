Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 201 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Tạo vận đơn cho lô hàng, đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ theo yêu cầu.

- Kê khai invoice, PL, Bill theo chỉ định.

- Đăng ký FDA, làm MSDS và các chứng từ liên quan.

- Sắp xếp và lưu trữ khoa học các bộ tài liệu, văn bản liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn Cao Đẳng trở lên ngành Kinh Tế, XNK (đã tốt nghiệp, yêu cầu bằng cấp).

- Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên Chứng Từ.

- Anh văn từ TOEIC 700, có khả năng đọc, viết và giao tiếp bằng tiếng Anh chuyên ngành.

- Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt Excel, E-mail, Word,...

- Thích ứng nhanh chóng và linh hoạt trong việc để duy trì quy trình hoạt động suôn sẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng.

Hưởng BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà Nước

Phúc lợi các dịp Lễ Tết, sinh nhật, thai sản theo quy định công ty.

Phụ cấp cơm trưa, các chế độ sau thử việc.

Lương tháng lương thứ 13 theo tình hình công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin