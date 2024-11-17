Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM

Chứng từ xuất nhập khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 201 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Tạo vận đơn cho lô hàng, đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ theo yêu cầu.
- Kê khai invoice, PL, Bill theo chỉ định.
- Đăng ký FDA, làm MSDS và các chứng từ liên quan.
- Sắp xếp và lưu trữ khoa học các bộ tài liệu, văn bản liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn Cao Đẳng trở lên ngành Kinh Tế, XNK (đã tốt nghiệp, yêu cầu bằng cấp).
- Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên Chứng Từ.
- Anh văn từ TOEIC 700, có khả năng đọc, viết và giao tiếp bằng tiếng Anh chuyên ngành.
- Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt Excel, E-mail, Word,...
- Thích ứng nhanh chóng và linh hoạt trong việc để duy trì quy trình hoạt động suôn sẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng.
Hưởng BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà Nước
Phúc lợi các dịp Lễ Tết, sinh nhật, thai sản theo quy định công ty.
Phụ cấp cơm trưa, các chế độ sau thử việc.
Lương tháng lương thứ 13 theo tình hình công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 201 Hoàng Hoa Thám - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

