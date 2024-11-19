Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company

Chứng từ xuất nhập khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1B Hoàng Diệu, Quận 4

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Nhận booking từ CS, check SI + VGM
Chịu trách nhiệm liên hệ với đại lý, khách hàng, coloader để sắp xếp kế hoạch giao nhận hàng kịp thời;
Chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng hàng hóa từ lúc nhận hàng cho tới khi hàng được giao cho người nhận tại cảng, dỡ hàng và giải quyết các vấn đề liên quan tới khách hàng/đại lý/hãng hàng không và báo cáo các sự vụ phát sinh (nếu có) cho Quản lý;
Tập hợp chi phí, làm Debit/Credit Note cho khách hàng/đại lý cho mỗi lô hàng, nhập liệu nội bộ, chuyển kế toán xuất hóa đơn;
Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các chuyên nghành Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh, Thương Mại, Xuất nhập khẩu, ...
Năng động, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục.
Chủ động và có khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Trung thực, siêng năng, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm
Am hiểu kiến thức trong lĩnh vực giao nhận vận tải đường biển, đại lý, xuất nhập khẩu hàng hóa, các điều kiện Incoterm
Tiếng Anh giao tiếp, thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 và các ngày lễ, tết theo chính sách của Công ty
Trợ cấp các chế độ thai sản, cưới xin, ốm đau, sinh nhật, ngày lễ...
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH,BHTN)
Chế độ khác: Khám sức khỏe; Team building; Tập huấn
Có chương trình đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng, chuyên môn.
Du lịch nghỉ mát 1 lần/năm
Môi trường làm việc năng động, cạnh tranh công bằng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

