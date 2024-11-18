Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty TNHH Century Distribution Systems (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH Century Distribution Systems (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty TNHH Century Distribution Systems (Việt Nam)

Chứng từ xuất nhập khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại Công ty TNHH Century Distribution Systems (Việt Nam)

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45 Võ Thị Sáu, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu thông tin trên chứng từ và hệ thống của lô hàng xuất; sắp xếp và upload chứng từ lên hệ thống.
Cập nhật lịch tàu, doanh thu/chi phí... của lô hàng trên hệ thống theo yêu cầu.
Tạo và in FCR.
Hỗ trợ bộ phận Ops trong các vấn đề khác.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Nam/Nữ 24-30 tuổi
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc 1-2 năm, chấp nhận kinh nghiệm khác ngành
Thành thạo vi tính văn phòng.
Tiếng anh đọc, viết. Biết tiếng hoa là 1 lợi thế
Nhiệt tình, cẩn thận, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm với công việc. Tiếp thu và làm đúng theo hướng dẫn của cấp quản lí.

Tại Công ty TNHH Century Distribution Systems (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13 (chia theo tỉ lệ tháng làm việc nếu không tròn năm)
- Thưởng cuối năm (1-2 tháng lương) tùy theo hiệu quả kinh doanh công ty.
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Ngoài ra sẽ có thêm Bảo Hiểm sức khỏe với mức bảo hiểm trị giá 63,000,000VND.
- Chính sách chi trả làm việc ngoài giờ theo qui định công ty.
- Du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty.
- Thưởng 8/3, 20/10 (cho nhân viên nữ), các đợt lễ 30/4, 2/9, năm mới, Trung Thu. Mức thưởng dao động từ 500.000 – 3.000.000 tùy đợt lễ.
- Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Century Distribution Systems (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Century Distribution Systems (Việt Nam)

Công ty TNHH Century Distribution Systems (Việt Nam)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 45 Võ Thị Sáu Phường Đa Kao Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

