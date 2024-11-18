Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty TNHH Century Distribution Systems (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 Võ Thị Sáu, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu thông tin trên chứng từ và hệ thống của lô hàng xuất; sắp xếp và upload chứng từ lên hệ thống.

Cập nhật lịch tàu, doanh thu/chi phí... của lô hàng trên hệ thống theo yêu cầu.

Tạo và in FCR.

Hỗ trợ bộ phận Ops trong các vấn đề khác.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Nam/Nữ 24-30 tuổi

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc 1-2 năm, chấp nhận kinh nghiệm khác ngành

Thành thạo vi tính văn phòng.

Tiếng anh đọc, viết. Biết tiếng hoa là 1 lợi thế

Nhiệt tình, cẩn thận, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm với công việc. Tiếp thu và làm đúng theo hướng dẫn của cấp quản lí.

Tại Công ty TNHH Century Distribution Systems (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13 (chia theo tỉ lệ tháng làm việc nếu không tròn năm)

- Thưởng cuối năm (1-2 tháng lương) tùy theo hiệu quả kinh doanh công ty.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Ngoài ra sẽ có thêm Bảo Hiểm sức khỏe với mức bảo hiểm trị giá 63,000,000VND.

- Chính sách chi trả làm việc ngoài giờ theo qui định công ty.

- Du lịch nghỉ mát hằng năm cùng công ty.

- Thưởng 8/3, 20/10 (cho nhân viên nữ), các đợt lễ 30/4, 2/9, năm mới, Trung Thu. Mức thưởng dao động từ 500.000 – 3.000.000 tùy đợt lễ.

- Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Century Distribution Systems (Việt Nam)

