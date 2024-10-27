Tuyển Nhân Viên Điều Hành Vận Tải thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngũ Hiệp, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều hành vận tải

Điều hành xe vận chuyển đáp ứng nhu cầu của khách hàng Tối ưu hóa chi phí bằng cách phân tích luồng tuyến/ hàng hóa để kết hợp chiều vận tải đi/về nhằm đạt được lợi ích tối ưu Quản lý, theo dõi và báo cáo khối lượng vận chuyển theo định kỳ

Tổng hợp số liệu và làm báo cáo

Báo cáo hàng ngày: Số lượng xe đi/về Báo cáo hàng ngày: Chi phí, doanh thu... Báo cáo hàng tháng: Bảng kê khối lượng vận chuyển, hiệu quả doanh thu/chi phí

Quản lý chứng từ

Sắp xếp và lưu trữ chứng từ, bàn giao chứng từ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành vận tải Có kiến thức về quy trình vận tải, luật an toàn giao thông dành cho vận tải hàng hóa, các tuyển đường khu vực/vùng miền, thủ tục hải quan, nghiệp vụ giao nhận và lập biên bản giao nhận Có kỹ năng chuyên môn về tổ chức/điều phối vận tải cho khách hàng, sử dụng phần mềm tin học văn phòng, làm báo cáo... Có kỹ năng mềm trong công việc và sức khỏe tốt

Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động Được mua bảo hiểm sức khỏe, công ty chi trả 100% mức phí Được hưởng phụ cấp tiền ăn, điện thoại, đi lại trong quá trình làm việc Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco

