Tuyển Nhân Viên Điều Hành Vận Tải thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco
- Hà Nội: Ngũ Hiệp, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Điều hành vận tải
Điều hành xe vận chuyển đáp ứng nhu cầu của khách hàng Tối ưu hóa chi phí bằng cách phân tích luồng tuyến/ hàng hóa để kết hợp chiều vận tải đi/về nhằm đạt được lợi ích tối ưu Quản lý, theo dõi và báo cáo khối lượng vận chuyển theo định kỳ
Điều hành xe vận chuyển đáp ứng nhu cầu của khách hàng
Tối ưu hóa chi phí bằng cách phân tích luồng tuyến/ hàng hóa để kết hợp chiều vận tải đi/về nhằm đạt được lợi ích tối ưu
Quản lý, theo dõi và báo cáo khối lượng vận chuyển theo định kỳ
Tổng hợp số liệu và làm báo cáo
Báo cáo hàng ngày: Số lượng xe đi/về Báo cáo hàng ngày: Chi phí, doanh thu... Báo cáo hàng tháng: Bảng kê khối lượng vận chuyển, hiệu quả doanh thu/chi phí
Báo cáo hàng ngày: Số lượng xe đi/về
Báo cáo hàng ngày: Chi phí, doanh thu...
Báo cáo hàng tháng: Bảng kê khối lượng vận chuyển, hiệu quả doanh thu/chi phí
Quản lý chứng từ
Sắp xếp và lưu trữ chứng từ, bàn giao chứng từ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành vận tải
Có kiến thức về quy trình vận tải, luật an toàn giao thông dành cho vận tải hàng hóa, các tuyển đường khu vực/vùng miền, thủ tục hải quan, nghiệp vụ giao nhận và lập biên bản giao nhận
Có kỹ năng chuyên môn về tổ chức/điều phối vận tải cho khách hàng, sử dụng phần mềm tin học văn phòng, làm báo cáo...
Có kỹ năng mềm trong công việc và sức khỏe tốt
Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thoả thuận
Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động
Được mua bảo hiểm sức khỏe, công ty chi trả 100% mức phí
Được hưởng phụ cấp tiền ăn, điện thoại, đi lại trong quá trình làm việc
Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco, du lịch hàng năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI