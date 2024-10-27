Tuyển Nhân Viên Điều Hành Vận Tải thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Điều Hành Vận Tải thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngũ Hiệp, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều hành vận tải
Điều hành xe vận chuyển đáp ứng nhu cầu của khách hàng Tối ưu hóa chi phí bằng cách phân tích luồng tuyến/ hàng hóa để kết hợp chiều vận tải đi/về nhằm đạt được lợi ích tối ưu Quản lý, theo dõi và báo cáo khối lượng vận chuyển theo định kỳ
Điều hành xe vận chuyển đáp ứng nhu cầu của khách hàng
Tối ưu hóa chi phí bằng cách phân tích luồng tuyến/ hàng hóa để kết hợp chiều vận tải đi/về nhằm đạt được lợi ích tối ưu
Quản lý, theo dõi và báo cáo khối lượng vận chuyển theo định kỳ
Tổng hợp số liệu và làm báo cáo
Báo cáo hàng ngày: Số lượng xe đi/về Báo cáo hàng ngày: Chi phí, doanh thu... Báo cáo hàng tháng: Bảng kê khối lượng vận chuyển, hiệu quả doanh thu/chi phí
Báo cáo hàng ngày: Số lượng xe đi/về
Báo cáo hàng ngày: Chi phí, doanh thu...
Báo cáo hàng tháng: Bảng kê khối lượng vận chuyển, hiệu quả doanh thu/chi phí
Quản lý chứng từ
Sắp xếp và lưu trữ chứng từ, bàn giao chứng từ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành vận tải Có kiến thức về quy trình vận tải, luật an toàn giao thông dành cho vận tải hàng hóa, các tuyển đường khu vực/vùng miền, thủ tục hải quan, nghiệp vụ giao nhận và lập biên bản giao nhận Có kỹ năng chuyên môn về tổ chức/điều phối vận tải cho khách hàng, sử dụng phần mềm tin học văn phòng, làm báo cáo... Có kỹ năng mềm trong công việc và sức khỏe tốt
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành vận tải
Có kiến thức về quy trình vận tải, luật an toàn giao thông dành cho vận tải hàng hóa, các tuyển đường khu vực/vùng miền, thủ tục hải quan, nghiệp vụ giao nhận và lập biên bản giao nhận
Có kỹ năng chuyên môn về tổ chức/điều phối vận tải cho khách hàng, sử dụng phần mềm tin học văn phòng, làm báo cáo...
Có kỹ năng mềm trong công việc và sức khỏe tốt

Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động Được mua bảo hiểm sức khỏe, công ty chi trả 100% mức phí Được hưởng phụ cấp tiền ăn, điện thoại, đi lại trong quá trình làm việc Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco, du lịch hàng năm,...
Mức lương: Thoả thuận
Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động
Được mua bảo hiểm sức khỏe, công ty chi trả 100% mức phí
Được hưởng phụ cấp tiền ăn, điện thoại, đi lại trong quá trình làm việc
Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco

Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thanh Trì - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-dieu-hanh-van-tai-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job234580
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 34 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 95 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN VIỆT
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ATA VIỆT NAM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÙNG CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÙNG CƯỜNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ Phần I.T.C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty Cổ Phần I.T.C Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN AURA SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AURA SERVICES
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM SIGNATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM SIGNATURE
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MARS AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MARS AGENCY
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GEIC
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH WBS Training làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH WBS Training
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ TIÊN PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ TIÊN PHONG VIỆT NAM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - Số hóa HT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ lưu trữ - Số hóa HT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần Comacpro làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu Công ty cổ phần Comacpro
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH BBQ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH BBQ Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Solution Architect VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU
12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm