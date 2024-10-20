Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty cổ phần CMTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty cổ phần CMTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty cổ phần CMTC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty cổ phần CMTC Việt Nam

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty cổ phần CMTC Việt Nam

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A12, ngõ 242 Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng công ty. Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng công ty.
Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ từ Cao đẳng trở lên Ưu tiên có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm Biết sử dụng phần mềm Misa - Amis, thành thạo tin học văn phòng Giao tiếp tốt. Trung thực, ngăn nắp, tỉ mỉ...
Trình độ từ Cao đẳng trở lên
Ưu tiên có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm
Biết sử dụng phần mềm Misa - Amis, thành thạo tin học văn phòng
Giao tiếp tốt. Trung thực, ngăn nắp, tỉ mỉ...

Tại Công ty cổ phần CMTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận (8-13 triệu). Trao đổi khi phỏng vấn Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13 Nghỉ phép, lễ, tết hưởng nguyên lương Tham gia BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc Du lịch hàng năm Môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo và hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân.
Thu nhập thoả thuận (8-13 triệu). Trao đổi khi phỏng vấn
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13
Nghỉ phép, lễ, tết hưởng nguyên lương
Tham gia BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc
Du lịch hàng năm
Môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo và hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần CMTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần CMTC Việt Nam

Công ty cổ phần CMTC Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: A12, ngõ 242 Vạn Phúc, Quận Hà Dông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

