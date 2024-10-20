Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty cổ phần CMTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A12, ngõ 242 Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng công ty. Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ từ Cao đẳng trở lên Ưu tiên có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm Biết sử dụng phần mềm Misa - Amis, thành thạo tin học văn phòng Giao tiếp tốt. Trung thực, ngăn nắp, tỉ mỉ...

Tại Công ty cổ phần CMTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận (8-13 triệu). Trao đổi khi phỏng vấn Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13 Nghỉ phép, lễ, tết hưởng nguyên lương Tham gia BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc Du lịch hàng năm Môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo và hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần CMTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.