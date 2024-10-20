Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty cổ phần CMTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty cổ phần CMTC Việt Nam
- Hà Nội: A12, ngõ 242 Vạn Phúc, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng công ty.
Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ từ Cao đẳng trở lên
Ưu tiên có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm
Biết sử dụng phần mềm Misa - Amis, thành thạo tin học văn phòng
Giao tiếp tốt. Trung thực, ngăn nắp, tỉ mỉ...
Tại Công ty cổ phần CMTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thoả thuận (8-13 triệu). Trao đổi khi phỏng vấn
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13
Nghỉ phép, lễ, tết hưởng nguyên lương
Tham gia BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc
Du lịch hàng năm
Môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo và hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần CMTC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
