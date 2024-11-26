Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 140 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.

Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự từ 1 năm trở lên.

Thành thạo 1 trong các phần mềm thiết kế - Biết sử dụng Canva, quay chụp cơ bản..

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.

Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000 - 10.000.000 VND + Thưởng

Đánh giá performance 2 lần một năm, xét tăng lương định kì.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Company trip hàng năm, teambuilding hàng quý, tea-break.

Môi trường mở và thân thiện, cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm, kiến thức cập nhật về TMDT..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY

