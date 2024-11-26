Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 140 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.
Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự từ 1 năm trở lên.
Thành thạo 1 trong các phần mềm thiết kế - Biết sử dụng Canva, quay chụp cơ bản..
Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 7.000.000 - 10.000.000 VND + Thưởng
Đánh giá performance 2 lần một năm, xét tăng lương định kì.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Company trip hàng năm, teambuilding hàng quý, tea-break.
Môi trường mở và thân thiện, cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm, kiến thức cập nhật về TMDT..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY
