Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company

Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 63 Đường Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, HN, Hà Đông, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý thông tin các sản phẩm bảo hành trong hệ thống của công ty luân chuyển tới TTBH.
- Kiểm tra, vận chuyển sản phẩm bảo hành sang TTBH, Hãng, NPP trong khu vực mình quản lý. Theo dõi tiến độ, yêu cầu xử lý và hỗ trợ để trả hàng đúng thời gian cam kết. Đến nhận lại sản phẩm đã được bảo hành và chuyển về TTBH.
- Nhận sản phẩm đã sửa xong từ KTV sửa chữa trong TTBH
- Vệ sinh, Test chức năng, kiểm tra lại sản phẩm, phụ kiện (nếu có) căn cứ theo phiếu tiếp nhận.
- Phân loại, đóng gói hàng hóa để trả Khách hàng, Trung tâm, Kho bán.
- Phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình làm việc tới Trưởng/phụ trách trung tâm
- Đảm bảo nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, vệ sinh gìn giữ công cụ, đồ dùng, thiết bị làm việc
- Gửi báo cáo làm việc trong tuần tới Trưởng/phụ trách trung tâm theo qui định

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Có phương tiện cá nhân, sức khỏe tốt, có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 6 - 8 triệu/ tháng. Làm việc ca hành chính
- Được tham gia BHXH và các khoản phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 29F Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

