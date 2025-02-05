Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
- Hà Nội: 63 Đường Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, HN, Hà Đông, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Tiếp nhận và xử lý thông tin các sản phẩm bảo hành trong hệ thống của công ty luân chuyển tới TTBH.
- Kiểm tra, vận chuyển sản phẩm bảo hành sang TTBH, Hãng, NPP trong khu vực mình quản lý. Theo dõi tiến độ, yêu cầu xử lý và hỗ trợ để trả hàng đúng thời gian cam kết. Đến nhận lại sản phẩm đã được bảo hành và chuyển về TTBH.
- Nhận sản phẩm đã sửa xong từ KTV sửa chữa trong TTBH
- Vệ sinh, Test chức năng, kiểm tra lại sản phẩm, phụ kiện (nếu có) căn cứ theo phiếu tiếp nhận.
- Phân loại, đóng gói hàng hóa để trả Khách hàng, Trung tâm, Kho bán.
- Phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình làm việc tới Trưởng/phụ trách trung tâm
- Đảm bảo nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, vệ sinh gìn giữ công cụ, đồ dùng, thiết bị làm việc
- Gửi báo cáo làm việc trong tuần tới Trưởng/phụ trách trung tâm theo qui định
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có phương tiện cá nhân, sức khỏe tốt, có trách nhiệm với công việc
Tại Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia BHXH và các khoản phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
