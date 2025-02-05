Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý thông tin các sản phẩm bảo hành trong hệ thống của công ty luân chuyển tới TTBH.

- Kiểm tra, vận chuyển sản phẩm bảo hành sang TTBH, Hãng, NPP trong khu vực mình quản lý. Theo dõi tiến độ, yêu cầu xử lý và hỗ trợ để trả hàng đúng thời gian cam kết. Đến nhận lại sản phẩm đã được bảo hành và chuyển về TTBH.

- Nhận sản phẩm đã sửa xong từ KTV sửa chữa trong TTBH

- Vệ sinh, Test chức năng, kiểm tra lại sản phẩm, phụ kiện (nếu có) căn cứ theo phiếu tiếp nhận.

- Phân loại, đóng gói hàng hóa để trả Khách hàng, Trung tâm, Kho bán.

- Phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình làm việc tới Trưởng/phụ trách trung tâm

- Đảm bảo nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, vệ sinh gìn giữ công cụ, đồ dùng, thiết bị làm việc

- Gửi báo cáo làm việc trong tuần tới Trưởng/phụ trách trung tâm theo qui định