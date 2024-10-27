Tuyển Nhân Viên Giao Nhận Hiện Trường thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tại Cảng Phú Mỹ, Cái Mép, TP Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

• Theo dõi và thực hiện quá trình giao nhận hàng hóa tại hiện trường cảng (hàng rời và hàng đóng bao).
• Phối hợp với kho, cảng và tài xế để đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi.
• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng.
• Kiểm tra chất lượng hàng hóa trước và trong khi giao nhận.
• Chụp ảnh ghi lại tình trạng hàng hóa và phương tiện.
• Cập nhật tiến độ giao nhận và gửi báo cáo về văn phòng cuối ngày.
• Ký xác nhận khi giao nhận hàng.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 20 đến 35 tuổi. Khỏe mạnh, trung thực và dễ gần. Có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực giao nhận hiện trường. Biết giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh. Có khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc, và giao tiếp tốt.
Nam, từ 20 đến 35 tuổi.
Khỏe mạnh, trung thực và dễ gần.
Có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực giao nhận hiện trường.
Biết giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.
Có khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc, và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

• Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động.
• Gói phúc lợi và lương thưởng hấp dẫn, cơ hội thăng tiến.
• Mức lương từ 8.000.000 đến 10.000.000 VNĐ (có thể thương lượng).
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại cảng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 59 Đường D3, Khu phố 2 - Phường Phú Hữu - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

