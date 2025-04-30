Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUỐC TẾ ATZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 14, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Hỗ trợ triển khai và giám sát hoạt động vận hành

Hỗ trợ Giám đốc Vận hành triển khai các kế hoạch, chiến lược hoạt động tại Clinic.

Giám sát, theo dõi quá trình thực hiện để đảm bảo các hoạt động vận hành theo đúng tiêu chuẩn và quy trình.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

Thống kê, đánh giá và báo cáo kết quả hoạt động

Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu kinh doanh, vận hành hàng tuần/tháng.

Lập báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động, doanh thu, hiệu suất làm việc của từng bộ phận.

Đề xuất các phương án tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đề xuất và cải thiện quy trình vận hành

Đánh giá hiệu quả của các quy trình hiện tại và đề xuất giải pháp cải tiến.

Xây dựng quy trình làm việc chuẩn hóa nhằm tối ưu hóa hoạt động của Clinic.

Đảm bảo việc vận hành đáp ứng đúng các tiêu chuẩn và quy định của ngành.

Hỗ trợ công tác điều phối và làm việc với đối tác

Sắp xếp lịch trình làm việc, điều phối nhân sự theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng dịch vụ và hàng hóa.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Sẵn sàng công tác nước ngoài theo yêu cầu

Hỗ trợ công tác nghiên cứu thị trường, khảo sát hoạt động tại các chi nhánh hoặc đối tác quốc tế.

Tham gia các buổi họp, hội thảo hoặc các chương trình đào tạo quốc tế theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh tốt: bắt buộc thành thạo kỹ năng nghe, nói

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Y dược hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 6 tháng - 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành thẩm mỹ, spa, chăm sóc sức khỏe hoặc lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và xử lý tình huống tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng đi công tác trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUỐC TẾ ATZ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 12 triệu/tháng + KPI + Phụ cấp đi công tác => Tổng thu nhập lên đến: 20-30 triệu/tháng.

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định

Được phát triển bản thân theo thế mạnh sẵn có, có thể offer các vị trí leader, quản lý nếu đủ năng lực và thời gian gắn bó

Môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và linh hoạt về thời gian.

Review tối thiểu 02/lần trên 01 năm.

Được tham gia du lịch cùng công ty 1 lần/năm

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân. ● Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUỐC TẾ ATZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.