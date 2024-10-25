Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Nghệ An

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Lô 13, đường số 2, cụm công nghiệp Hưng Lộc, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách mua sắm các tài sản, thiết bị hay đồ dùng thông thường trong doanh nghiệp. Hỗ trợ quản lý cơ sở vật chất bằng cách lưu trữ các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng có liên quan tới mua bán, thuê, mượn cơ sở vật chất, máy móc thiết bị trong công ty.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ quan trọng của công ty, tiếp nhận các loại giấy tờ được gửi đến công ty sau đó chuyển các bộ phận có liên quan.

Thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động... cho người lao động.

Phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự từ các phòng ban, bộ phận trong công ty.

Hàng tháng, tổng hợp ngày công, tính lương, thưởng, các khoản phụ cấp, nâng bậc lương, khen thưởng cho người lao động và chuyển bộ phận kế toán kiểm tra.

Kết hợp kho kiểm kê TSCD cuối quý, kiểm soát số liệu nhập kho (phần mềm + online+ thực tế), thu - chi tiền hàng ngày ( thu tiền hàng, thu khác...+ chi tiền hàng + chi phí...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí liên quan Tốt nghiệp CĐ,ĐH chuyên ngành kinh tế, luật... hoặc các chuyên ngành có liên quan Có nguyện vọng làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty.

Tốt nghiệp CĐ,ĐH chuyên ngành kinh tế, luật... hoặc các chuyên ngành có liên quan

Có nguyện vọng làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và ổn định, chế độ đãi ngộ cao, thu nhập hấp dẫn.

- Được hưởng các quyền lợi theo Luật lao động,...

- Thăm quan du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ MIỀN TRUNG

