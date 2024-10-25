Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ MIỀN TRUNG
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Lô 13, đường số 2, cụm công nghiệp Hưng Lộc, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách mua sắm các tài sản, thiết bị hay đồ dùng thông thường trong doanh nghiệp. Hỗ trợ quản lý cơ sở vật chất bằng cách lưu trữ các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng có liên quan tới mua bán, thuê, mượn cơ sở vật chất, máy móc thiết bị trong công ty. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ quan trọng của công ty, tiếp nhận các loại giấy tờ được gửi đến công ty sau đó chuyển các bộ phận có liên quan. Thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động... cho người lao động. Phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự từ các phòng ban, bộ phận trong công ty. Hàng tháng, tổng hợp ngày công, tính lương, thưởng, các khoản phụ cấp, nâng bậc lương, khen thưởng cho người lao động và chuyển bộ phận kế toán kiểm tra. Kết hợp kho kiểm kê TSCD cuối quý, kiểm soát số liệu nhập kho (phần mềm + online+ thực tế), thu - chi tiền hàng ngày ( thu tiền hàng, thu khác...+ chi tiền hàng + chi phí...)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ,ĐH chuyên ngành kinh tế, luật... hoặc các chuyên ngành có liên quan
Có nguyện vọng làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và ổn định, chế độ đãi ngộ cao, thu nhập hấp dẫn.
- Được hưởng các quyền lợi theo Luật lao động,...
- Thăm quan du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ MIỀN TRUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ MIỀN TRUNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 13, Đường số 2, Cụm công nghiệp Hưng Lộc, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

