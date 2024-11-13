Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Tuyển dụng và quản lý hồ sơ nhân sự.

- Thực hiện các công việc liên quan đến tính lương, thưởng, các chế độ BHXH, phúc lợi... cho nhân viên.

- Tổ chức và thực hiện các kế hoạch đào tạo, sự kiện nội bộ.

- Thực hiện các công việc hành chính:

+ Thực hiện mua sắm và quản lý TSCĐ, CCDC, trang thiết bị văn phòng/kho hàng

+ Quản lý công văn, giấy tờ đi đến hàng ngày

+ Quản lý các bên cung cấp dịch vụ: văn phòng phẩm, CPN, công chứng, thông tin liên lạc, đơn vị cho thuê văn phòng/kho hàng

+ Thực hiện việc chuẩn bị và đón tiếp khách đến công ty; phương tiện, cơ sở vật chất cho các chuyến công tác của nhân viên (mua vé máy bay, sắp xếp xe oto, đặt phòng khách sạn, ...), các sự kiện của công ty.

- Xây dựng, triển khai, giám sát các quy định An toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ

- Thực hiện các công việc khác của bộ phận và theo sự chỉ đạo của trưởng phòng.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến nhân sự

Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9 triệu (thỏa thuận)

- Được tham gia đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm, các hoạt động ngoại khóa, team building,...;

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi của NLĐ theo Luật LĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH

