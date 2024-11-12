Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 3 Triệu

Mức lương 15 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học

- Kiểm tra thiết bị của học sinh & giáo viên dạy và học Tiếng Anh trực tuyến (camera, micro, internet...) trước khi các lớp học bắt đầu.

- Hỗ trợ các vấn đề phát sinh về kỹ thuật trong quá trình lớp học diễn ra, ví dụ như: lỗi mạng, lỗi hệ thống, lỗi cam, lỗi mic

- Trong cùng một thời diểm, nhân viên có trách nhiệm quan sát nhiều lớp học diễn ra cùng một lúc, nếu thấy lớp học có sự cố sẽ hỗ trợ học sinh và giáo viên để xử lý. Một lớp học kéo dài 25 - 40 phút (lớp học online): bao gồm 1 - 3 học sinh Việt Nam (5-12 tuổi) và 1 giáo viên người Philippines (đang ở tại Philippines), học qua nền tảng của Chip Chip.

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên đang đi học hoặc đã học xong, có laptop cá nhân.

- Hiểu biết về kỹ thuật máy tính, thông thạo cài đặt phần mềm, ưu tiên sinh viên chuyên ngành công nghệ, IT

- Giao tiếp tốt, khéo léo, linh hoạt xử lý vấn đề.

- Có thể sử dụng Tiếng Anh cơ bản.

- Đăng ký ca làm việc linh hoạt, ưu tiên ứng viên có thể làm ca tối 18h - 22h các ngày trong tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 25.000đ/giờ.

- Được đào tạo bài bản trước khi bắt đầu công việc.

- Được học hỏi/phát triển trong một môi trường startup công nghệ năng động, tràn đầy nhiệt huyết.

- Cơ hội rèn luyện khả năng sử dụng Tiếng Anh trong công việc.

Địa chỉ làm việc: Làm việc online tại nhà, đăng ký ca làm việc linh hoạt.

Địa chỉ làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP

