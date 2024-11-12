Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP

Quản lý/Vận hành lớp học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành lớp học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP

Mức lương
15 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học Với Mức Lương 15 - 3 Triệu

- Kiểm tra thiết bị của học sinh & giáo viên dạy và học Tiếng Anh trực tuyến (camera, micro, internet...) trước khi các lớp học bắt đầu.
- Hỗ trợ các vấn đề phát sinh về kỹ thuật trong quá trình lớp học diễn ra, ví dụ như: lỗi mạng, lỗi hệ thống, lỗi cam, lỗi mic
- Trong cùng một thời diểm, nhân viên có trách nhiệm quan sát nhiều lớp học diễn ra cùng một lúc, nếu thấy lớp học có sự cố sẽ hỗ trợ học sinh và giáo viên để xử lý. Một lớp học kéo dài 25 - 40 phút (lớp học online): bao gồm 1 - 3 học sinh Việt Nam (5-12 tuổi) và 1 giáo viên người Philippines (đang ở tại Philippines), học qua nền tảng của Chip Chip.

Với Mức Lương 15 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đang đi học hoặc đã học xong, có laptop cá nhân.
- Hiểu biết về kỹ thuật máy tính, thông thạo cài đặt phần mềm, ưu tiên sinh viên chuyên ngành công nghệ, IT
- Giao tiếp tốt, khéo léo, linh hoạt xử lý vấn đề.
- Có thể sử dụng Tiếng Anh cơ bản.
- Đăng ký ca làm việc linh hoạt, ưu tiên ứng viên có thể làm ca tối 18h - 22h các ngày trong tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 25.000đ/giờ.
- Được đào tạo bài bản trước khi bắt đầu công việc.
- Được học hỏi/phát triển trong một môi trường startup công nghệ năng động, tràn đầy nhiệt huyết.
- Cơ hội rèn luyện khả năng sử dụng Tiếng Anh trong công việc.
Địa chỉ làm việc: Làm việc online tại nhà, đăng ký ca làm việc linh hoạt.
Địa chỉ làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà ACCI, 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

